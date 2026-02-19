Τελευταία Νέα
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η ελληνική κοινωνία είναι σε ένα μεταίχμιο. Από τη μια παγιώνεται μια συνθήκη όπου η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας είναι δυσαρεστημένη με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Από την άλλη, μέχρι στιγμής, το υπάρχον πολιτικό σκηνικό δεν φαίνεται να προσφέρει μια πειστική εναλλακτική και δείχνει να είναι εν αναμονή της διαμόρφωσης νέων κομματικών σχηματισμών, παρότι φάνηκε ότι οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού είχαν κόστος στο κατεξοχήν κοινό που τη στήριξε. Όλα αυτά προκύπτουν από την δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο δελτίο του MEGA την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, υπογραμμίζοντας ότι βρισκόμαστε ακόμη εντός μιας μετάβασης προς ένα πολιτικό τοπίο τα χαρακτηριστικά του οποίου παραμένουν αχαρτογράφητα.

Τα πράγματα εξακολουθούν να πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση

Όπως και σε προηγούμενες έρευνας πάνω από τα δύο τρία των πολιτών (68%) εκτιμούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση και μόλις το 27% ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό συνδυάζεται με το ότι μόνο το 14% πιστεύει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση σε ατομικό επίπεδο, ενώ οι απαντήσεις «σε χειρότερη» και «στην ίδια» παίρνουν από 43%.

