Δοκιμάστε το ελιξίριο νεότητας και υγείας – Μισή κουταλιά την ημέρα κάνει θαύματα

Η φήμη του είναι γνωστή ανά τους αιώνες. Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Η σύγχρονη έρευνα έρχεται να διαβεβαιώσει ότι το ελαιόλαδο είναι ένα συστατικό που πρέπει να προστεθεί στην καθημερινή μας διατροφή.

Πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology, υποστηρίζει ότι παραπάνω από μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδου την ημέρα προστατεύει τον οργανισμό από σοβαρούς κινδύνους, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, νόσο Αλτσχάιμερ, ακόμη και πρόωρο θάνατο.