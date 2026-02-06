Δωρεά βιβλίων και δράσεις φιλαναγνωσίας στα σχολεία της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας από την Μεσσήνια συγγραφέα Μαρία Καραγιάννη

Την π. Παρασκευή, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, η συγγραφέας της πόλης μας Μαρία Καραγιάννη ανακοίνωσε τη δωρεά λογοτεχνικών της έργων προς τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και συνολικά στη Μεσσηνία.

Η δράση θα συνοδεύεται από επισκέψεις της συγγραφέως στα σχολεία, όπου θα πραγματοποιεί ομιλίες και συζητήσεις με τους μαθητές, με στόχο την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ενίσχυση της αγάπης των νέων για το βιβλίο.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με την υποστήριξη του New York College κι επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στην πνευματική καλλιέργεια των νέων και στην ενδυνάμωση της σχέσης σχολείου και πολιτισμού.