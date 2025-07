Δραματική αύξηση σύφιλης 65% στην Ελλάδα κατά την πανδημία

Σημαντική αύξηση της τάξης του 65% στα περιστατικά με σύφιλη από το 2020 έως το 2022 στην χώρα μας, διαπίστωσε μελέτη του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of European Academy of Dermatology and Venereology» δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, η καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) Ηλέκτρα Νικολαΐδου.

Όπως ανέφερε η διακεκριμένη δερματολόγος, στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, και τα ευρωπαϊκά από το ECDC, που κατέδειξαν ότι η τάση αυτή δεν είναι κάτι που περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική. «Μία πολύ μεγάλη αύξηση σε αυτά τα δύο νοσήματα. Όχι σε όλα τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Γιατί στα κονδυλώματα παρατηρούμε στο νοσοκομείο μία μείωση, που πιθανώς να οφείλεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού που εφαρμόζεται την τελευταία 20ετία την Ελλάδα για τους ιούς HPV».

Η αύξηση των σεξουαλικών συντρόφων και μη χρήση προφυλακτικού οι βασικοί ένοχοι

Πώς εξηγείται όμως η επαναφορά νοσημάτων του μεσαίωνα ερωτάται εύλογα η καθηγήτρια. «Δεν είναι νοσήματα του μεσαίωνα. Υπάρχει η σύφιλη και η βλεννόρροια. Δεν είχαν εξαλειφθεί. Απλώς ήταν μικρότερα τα ποσοστά και δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση. Το πού οφείλεται βέβαια ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid, είναι λιγάκι δύσκολο να το πει κανείς, δεδομένου ότι δεν έχει αλλάξει το σύστημα υγείας, ούτε η προσβασιμότητα σε αυτό. Η διαφορά που βλέπουμε εμείς στους ασθενείς που είχαμε πριν, σε σχέση με αυτούς που είχαμε μετά, είναι στον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερους σεξουαλικούς συντρόφους, δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος αύξησης των δύο αυτών ΣΜΝ».