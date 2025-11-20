Δράσεις του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

στις 24-11-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στο Γυμνάσιο Αρφαρών με θέμα «Ασφαλής οδήγηση». Την παρουσίαση θα κάνουν τα Μέλη του Συμβουλίου κα Κοπίτα Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός και κα Σταθοπούλου Ελισάβετ Διευθύντρια του Γυμνασίου Παραλίας.

στις 27-11-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος με θέμα «Περιβάλλον και ανακύκλωση». Την παρουσίαση θα κάνει η κα Ραβάνη Ιωάννα υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας.

Στις ως άνω εκδηλώσεις θα συμμετέχει και ο ειδικός διαμεσολαβητής ΡΟΜΑ του Δήμου Καλαμάτας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.