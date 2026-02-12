Τελευταία Νέα
Δράση ενημέρωση στο 4ο Γυμνάσιο από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καλαμάτας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας, Ελέγχων, της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 – 13:00, συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας με θέμα: «Διαφυλικές σχέσεις και Έμφυλη βία».

Στόχος της Δράσης ήταν η εξειδικεύμενη πληροφόρηση των μαθητών/τριών σε θέματα έμφυλης βίας, διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο εκπροσώπησαν η Ψυχολόγος, κα Δήμητρα Μιχαλοπούλου, και η Κοινωνιολόγος, κα Βασιλική – Σοφία Κατσίποδα, εστιάζοντας στην πολυπλοκότητα του φαινομένου της βίας, στη διάσταση των κοινωνικά κατασκευασμένων διαφορών των φύλων και στη δυναμική των κοινωνικών ρόλων που τους αποδίδονται.

Τέλος, οι μαθήτριες/ες παρακολούθησαν μία μικρού μήκους ταινία (διαθέσιμη στο διαδίκτυο/open source), με τίτλο: «Μη με αφήσεις ποτέ (Don’t ever leave me)», με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν επάνω στο φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής/ενδοσυντροφικής βίας, ώστε να αντιληφθούν πως η αγάπη ΔΕΝ πρέπει να πονάει, δεν πρέπει να καταπιέζει, ή και να τρομοκρατεί.

