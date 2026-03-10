Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δύο φορές «χτύπησε» ο Εγκέλαδος στην Καλαμάτα σε λιγότερο από 8 ώρες

Share

Σε λιγότερο από 8 ώρες δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Καλαμάτα και είχαν επίκεντρο την γύρω περιοχή. Μάλιστα με παραπλήσια μεγέθη 3 και 2,7 ρίχτερ και μικρό εστιακό βάθος οριζόμενο στα 5 χιλιόμετρα. Η πρώτη με το ξύπνημα της πόλης το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 8 και η άλλη το μεσημέρι λίγο πριν τις 2:30. Οι σεισμοί μικρής διάρκειας συνοδεύτηκαν από ένα βουητό.

Α/Α Τύπος
Λύσης		 Χρόνος Γένεσης
(GMT)		 Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)		 Γεωγρ.Μήκος
(°Α)		 Βάθος
(χμ)		 Μέγ.
1 M 10/03/2026 12:23:49 3.4 χμ ΝΑ της Καλαμάτας 37.0190 22.1433 5.0 3.0
2 M 10/03/2026 12:22:12 14.9 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς 38.3083 22.8173 3.0 1.5
3 M 10/03/2026 12:15:30 22.7 χμ ΑΒΑ του Πολύγυρου 40.4453 23.6895 19.0 1.4
4 M 10/03/2026 11:45:03 87.3 χμ ΒΔ της Κόνιτσας 40.6335 20.0687 12.0 2.5
5 M 10/03/2026 11:33:36 18.1 χμ Δ των Ιωαννίνων 39.6898 20.6408 10.0 2.0
6 M 10/03/2026 10:53:42 19.6 χμ ΔΝΔ των Ιωαννίνων 39.6032 20.6383 9.0 2.0
7 M 10/03/2026 09:37:41 19.6 χμ ΔΝΔ των Ιωαννίνων 39.6157 20.6318 5.0 2.3
8 M 10/03/2026 09:00:38 14.1 χμ Δ της Λάρισας 39.6522 22.2565 8.0 1.7
9 M 10/03/2026 07:59:07 7.7 χμ ΑΒΑ του Αιγίου 38.2713 22.1655 8.0 0.7
10 M 10/03/2026 07:52:45 21.8 χμ ΔΝΔ των Ιωαννίνων 39.5627 20.6363 10.0 1.7
11 M 10/03/2026 06:53:19 21.0 χμ Δ των Ιωαννίνων 39.6380 20.6082 3.0 2.0
12 M 10/03/2026 06:06:08 4.6 χμ ΝΝΑ της Καλαμάτας 37.0042 22.1432 5.0 2.7
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode