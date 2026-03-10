Δύο φορές «χτύπησε» ο Εγκέλαδος στην Καλαμάτα σε λιγότερο από 8 ώρες

Σε λιγότερο από 8 ώρες δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Καλαμάτα και είχαν επίκεντρο την γύρω περιοχή. Μάλιστα με παραπλήσια μεγέθη 3 και 2,7 ρίχτερ και μικρό εστιακό βάθος οριζόμενο στα 5 χιλιόμετρα. Η πρώτη με το ξύπνημα της πόλης το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 8 και η άλλη το μεσημέρι λίγο πριν τις 2:30. Οι σεισμοί μικρής διάρκειας συνοδεύτηκαν από ένα βουητό.