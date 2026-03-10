Δύο φορές «χτύπησε» ο Εγκέλαδος στην Καλαμάτα σε λιγότερο από 8 ώρες

Σε λιγότερο από 8 ώρες δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην Καλαμάτα και είχαν επίκεντρο την γύρω περιοχή. Μάλιστα με παραπλήσια μεγέθη 3 και 2,7 ρίχτερ και μικρό εστιακό βάθος οριζόμενο στα 5 χιλιόμετρα. Η πρώτη με το ξύπνημα της πόλης το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 8 και η άλλη το μεσημέρι λίγο πριν τις 2:30. Οι σεισμοί μικρής διάρκειας συνοδεύτηκαν από ένα βουητό.
|Α/Α
|Τύπος
Λύσης
|Χρόνος Γένεσης
(GMT)
|Επίκεντρο
|Γεωγρ.Πλάτος
(°Β)
|Γεωγρ.Μήκος
(°Α)
|Βάθος
(χμ)
|Μέγ.
|1
|M
|10/03/2026 12:23:49
|3.4 χμ ΝΑ της Καλαμάτας
|37.0190
|22.1433
|5.0
|3.0
|2
|M
|10/03/2026 12:22:12
|14.9 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
|38.3083
|22.8173
|3.0
|1.5
|3
|M
|10/03/2026 12:15:30
|22.7 χμ ΑΒΑ του Πολύγυρου
|40.4453
|23.6895
|19.0
|1.4
|4
|M
|10/03/2026 11:45:03
|87.3 χμ ΒΔ της Κόνιτσας
|40.6335
|20.0687
|12.0
|2.5
|5
|M
|10/03/2026 11:33:36
|18.1 χμ Δ των Ιωαννίνων
|39.6898
|20.6408
|10.0
|2.0
|6
|M
|10/03/2026 10:53:42
|19.6 χμ ΔΝΔ των Ιωαννίνων
|39.6032
|20.6383
|9.0
|2.0
|7
|M
|10/03/2026 09:37:41
|19.6 χμ ΔΝΔ των Ιωαννίνων
|39.6157
|20.6318
|5.0
|2.3
|8
|M
|10/03/2026 09:00:38
|14.1 χμ Δ της Λάρισας
|39.6522
|22.2565
|8.0
|1.7
|9
|M
|10/03/2026 07:59:07
|7.7 χμ ΑΒΑ του Αιγίου
|38.2713
|22.1655
|8.0
|0.7
|10
|M
|10/03/2026 07:52:45
|21.8 χμ ΔΝΔ των Ιωαννίνων
|39.5627
|20.6363
|10.0
|1.7
|11
|M
|10/03/2026 06:53:19
|21.0 χμ Δ των Ιωαννίνων
|39.6380
|20.6082
|3.0
|2.0
|12
|M
|10/03/2026 06:06:08
|4.6 χμ ΝΝΑ της Καλαμάτας
|37.0042
|22.1432
|5.0
|2.7