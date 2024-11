Δυο παγκόσμιες διακρίσεις στα World Golf Awards 2024 για την Costa Navarino – Ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά γκολφ AEGEAN Messinia Pro-Am

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το AEGEAN Messinia Pro-Am 2024 στην Costa Navarino, το οποίο έλαβε χώρα από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 200 επαγγελματιών και ερασιτεχνών παικτών γκολφ.

50 ομάδες από 21 χώρες έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση, που αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές γκολφικό τουρνουά που διοργανώνει η Costa Navarino. Παράλληλα, ο προορισμός απέσπασε δύο παγκόσμιες διακρίσεις στα World Golf Awards, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο «World’s Best Golf Venue» καθώς και το «World’s Best Clubhouse» για το Bay Clubhouse. Αυτές οι νέες βραβεύσεις εδραιώνουν περαιτέρω την αναγνώριση της Μεσσηνίας ανάμεσα στις κορυφαίες προτιμήσεις των γκολφέρ, ανά τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες στο AEGEAN Messinia Pro-Am -το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf και έχει την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδος- είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το παιχνίδι σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ της Costa Navarino: The Dunes Course, The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course. Κάθε γήπεδο προσέφερε διαφορετικές προκλήσεις, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία, ενώ για τη διαμονή τους επέλεξαν το ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Στην επαγγελματική κατάταξη του τουρνουά, νικητής αναδείχθηκε ο Manuel Morugan από την Ισπανία, στην πρώτη του συμμετοχή στο AEGEAN Messinia Pro-Am. O Morugan ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νιώθω υπέροχα καθώς δεν περίμενα ότι θα κερδίσω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μέρος, η Costa Navarino και τα γήπεδα είναι μοναδικά. Είναι το καλύτερο Pro–Am που έχω συμμετάσχει έως τώρα, η διοργάνωση ήταν εξαιρετική και οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί. Εύχομαι να επιστρέψω σύντομα».

Μετά από έναν συναρπαστικό τριήμερο αγώνα, νικήτρια ομάδα του AEGEAN Messinia Pro-Am 2024 αναδείχθηκε η ελληνική ομάδα του PGA Professional Χρήστου Νικόπουλου.

Εκτός από το διαγωνιστικό μέρος, η διοργάνωση περιλάμβανε ένα πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης διοργάνωσης, ξεχώρισε η θεματική βραδιά rock ‘n’ roll την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ενώ το τουρνουά κορυφώθηκε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου με το δείπνο και την τελετή απονομής επάθλων. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο CEO της Confederation of Professional Golf, Ian Randell, και ο COO, Aston Ward.

Η AEGEAN, χορηγός τίτλου και επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά, προσέφερε ειδικές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους, δωρεάν μεταφορά εξοπλισμού γκολφ και δωρεάν εισιτήρια στους επαγγελματίες παίκτες. Χρυσοί χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Alpha Private Bank και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Χορηγοί της οργάνωσης ήταν AerCap, Pratt & Whitney and International Aero Engines, Airbus S.A.S, Vodafone Business, Korres, Cellier, Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως, Cenergy Holdings & TEKA Systems, Autohellas Hertz, Orilina, TaylorMade, Κτήμα Κοκοτού, La Cucina, UJP Law, και η εταιρία Vourakis, που φιλοτέχνησε τα έπαθλα του τουρνουά. Τέλος, η TESLA ήταν χορηγός του επάθλου ‘Hole-In-One’.

Φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ

www.aegeanmessiniaproam.com, www.costanavarino.com