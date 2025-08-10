Δυο ποδηλατικοί αγώνες στη Μεσσηνία με την “υπογραφή” του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής”

Το Τμήμα Αγωνιστικής Ποδηλασίας του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ”Ο Ευκλής” επανέρχεται δυναμικά αυτή την χρονιά διοργανώνοντας δυο ποδηλατικούς αγώνες στο Νομό μας με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας.

Oι αγώνες περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π. και δίνουν βαθμολογία στην ατομική και σωματειακή κατάταξη της Ε.Ο.Π..

Ο υπεύθυνος του τμήματος Ευκλής Cycling Team και ενεργός ποδηλάτης Νίκος Ρήγας μας δήλωσε σχετικά: “Και οι δυο αγώνες είναι κατηγορίας ”Ποδηλασία για όλους” με ενεργά δελτία για το έτος 2025 από την Ε.Ο.Π. στο αγώνισμα της αντοχής με τις κατηγορίες:

_ Ανδρών και Γυναικών με δελτίο Elite / U23 / Junior

_ Ανδρών και Γυναικών με δελτίο Μάστερ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

_ Ανδρών και Γυναικών με δελτίο Sportive (17+)

Στις 31 Αυγούστου θα διοργανώσουμε τον αγώνα αντοχής με την επωνυμία ”1ος Σπανίδειος Ποδηλατικός Γύρος Αρχαίας Μεσσήνης”, στα πλαίσια των Τιμητικών Εκδηλώσεων ”Σπανίδεια 2025” προς τιμή του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη.

Η διαδρομή των 54 χλμ. με υψομετρική διαφορά 800 μ. που θα ακολουθήσουν οι ποδηλάτες στον αγώνα είναι με εκκίνηση από την Μονή Μεγίστης Λαύρας (100 μ. από την κεντρική πλατεία της Μικρομάνης) – Μικρομάνη – Άρις – Τρίοδος – Λάμπαινα – Αρσινόη – Αρχαία Μεσσήνη – Αρκαδική Πύλη – Μελιγαλάς – Λάμπαινα – Αρσινόη – Τερματισμός στην Αρχαία Μεσσήνη, όπου θα γίνουν και οι απονομές.

Στις 28 Σεπτεμβρίου θα διοργανώσουμε τον κλασσικό πλέον αγώνα αντοχής με την επωνυμία ”16η Ανάβαση Ταϋγέτου”.

Η διαδρομή των 44,70 χλμ. με υψομετρική διαφορά 1.280 μ. που θα ακολουθήσουν οι ποδηλάτες στον αγώνα είναι με εκκίνηση από την Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας – κύκλος πόλης – Πάνω μέρος Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας – Εθνική Οδός Καλαμάτας / Σπάρτης – Τερματισμός στο Τουριστικό Ταϋγέτου, όπου θα γίνουν και οι απονομές.

Οι ποδηλατικοί αγώνες τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν μία τεράστια άνθηση τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, αποτελώντας αφορμή για τους ποδηλάτες από όλη την Ελλάδα, να επισκεφθούν και να γνωρίσουν νέα μέρη και προορισμούς, η Καλαμάτα και ο Νομός Μεσσηνίας είναι ένας από αυτούς τους ανερχόμενους προορισμούς μας δήλωσε τελειώνοντας ο Ρήγας.”