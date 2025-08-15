e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (14.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 20 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
