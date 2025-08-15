Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
15
Αύγουστος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου

Share

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (14.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 20 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ