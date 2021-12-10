ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ: Τα ονόματα αθλητών και αθλητριών στα κλιμάκια της ΕΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών βρίσκονται στο προσκήνιο και αποτελούν την βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τα κλιμάκια αθλητών και αθλητριών ανά ΕΑΣ θα αποτελέσουν τη νέα δεξαμενή στην οποία θα στρέψει την προσοχή του ο ΣΕΓΑΣ, προκειμένου να υπάρξει παρακολούθηση της αγωνιστικής εξέλιξης των νεαρών αθλητών και αθλητριών, από τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό.
Η ομάδα θα είναι ανοιχτή για όλους τους εξελίξιμους αθλητές – αθλήτριες, καθώς θα γίνεται επικαιροποίηση συνεχώς, ανάλογα με την αγωνιστική πορεία των νέων αθλητών – αθλητριών, αλλά και μετά από προτάσεις των σωματειακών προπονητών.
Η συνεργασία σωματειακών προπονητών, τεχνικών συμβούλων, αλλά και των τεχνικών ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ θα αποτελέσει τον οδηγό της ανάπτυξης αθλητών και αθλητριών σε όλη την περιφέρεια. Στόχος της Ομοσπονδίας δεν είναι μόνο να μην χαθεί κανένας εξελίξιμος αθλητής και αθλήτρια, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρξει βελτίωση και των σωματειακών τεχνικών.
Η λίστα με τους αθλητές και τις αθλήτριες ανά ΕΑΣ
|ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
|1
|ΦΕΡΑΙ
|ΜΑΡΙΛΕΝΑ
|2004
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|100 ΕΜΠ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
|2
|ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΗΛΙΑΝΑ
|2004
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|400 ΕΜΠ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
|3
|ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
|2004
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|100
|ΑΛΕΞΑΚΗ ΗΡΩ
|4
|ΣΤΡΑΤΙΚΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|2004
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|800
|ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
|2004
|ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ
|3000
|ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|6
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2005
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|ΜΗΚΟΣ
|ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
|7
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|2005
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
|ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|8
|ΚΟΥΛΙΕΡΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2005
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|200
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
|9
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΣ
|2005
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|10
|ΔΑΝΙΗΛΑΤΟΥ
|ΦΑΙΔΡΑ
|2005
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|400 ΕΜΠ
|ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΙΑΝΑ
|2005
|Α Σ ΑΡΓΟΛΊΔΑ 2000
|200
|ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|12
|ΜΠΑΚΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|2005
|Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016
|100
|ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|13
|ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ
|ΑΝΤΡΙΑΝ
|2005
|Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016
|3000
|ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|14
|ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2005
|ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ
|ΥΨΟΣ
|ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|15
|ΜΑΤΣΗΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|2006
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|80
|ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
|16
|ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|2006
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|ΥΨΟΣ
|ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
|17
|ΝΙΚΟΛΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|2006
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|400
|ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
|18
|ΚΛΕΙΔΩΝΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2006
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΊΑ
|ΤΣΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|19
|ΚΛΕΙΔΩΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|2006
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|20
|ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|2006
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΥΨΟΣ
|ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|21
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|2006
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|22
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
|2006
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|23
|ΜΙΧΑΛΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|2006
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|24
|ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|2006
|ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
|ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|25
|ΜΗΤΣΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|2006
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|80 ΕΜΠ
|ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|ΤΑΡΝΑΡΗ
|ΜΑΡΙΖΑ
|2006
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
|ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|27
|ΤΣΙΑΤΗ
|ΜΕΛΙΝΑ
|2006
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΥΨΟΣ
|ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|28
|ΜΩΚΑΚΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|2006
|Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016
|80
|ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|29
|ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2006
|ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ
|1200
|ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|30
|ΔΕΜΙΡΑΛΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|2006
|ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ
|80
|ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|31
|ΦΟΥΣΕΚΗ
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|2007
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|80
|ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
|32
|ΠΟΝΤΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|2007
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|200 ΕΜΠ
|ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
|33
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|2007
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΤΣΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|34
|ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2007
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|3000
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|35
|ΖΑΡΜΠΑΛΑ
|ΑΡΙΑΔΝΗ
|2007
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|2000 Φ.Ε.
|ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|36
|ΛΕΟΝΤΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2007
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|37
|ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|2007
|ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|38
|ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2007
|Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
|80
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|39
|ΦΟΥΣΕΚΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|2007
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|80
|ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|40
|ΑΡΓΥΡΗ
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|2007
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|150
|ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|41
|ΜΠΡΕΖΕΤΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|2007
|ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|42
|ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ
|ΒΑΙΟΣ
|2007
|Α Σ ΑΡΓΟΛΊΔΑ 2000
|80
|ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|43
|ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2007
|Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016
|3000
|ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|44
|ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2007
|ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ
|80
|ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ