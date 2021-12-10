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ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ: Τα ονόματα αθλητών και αθλητριών στα κλιμάκια της ΕΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου

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Αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιακών βρίσκονται στο προσκήνιο και αποτελούν την βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τα κλιμάκια αθλητών και αθλητριών ανά ΕΑΣ θα αποτελέσουν τη νέα δεξαμενή στην οποία θα στρέψει την προσοχή του ο ΣΕΓΑΣ, προκειμένου να υπάρξει παρακολούθηση της αγωνιστικής εξέλιξης των νεαρών αθλητών και αθλητριών, από τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό.

Η ομάδα θα είναι ανοιχτή για όλους τους εξελίξιμους αθλητές – αθλήτριες, καθώς θα γίνεται επικαιροποίηση συνεχώς, ανάλογα με την αγωνιστική πορεία των νέων αθλητών – αθλητριών, αλλά και μετά από προτάσεις των σωματειακών προπονητών.

Η συνεργασία σωματειακών προπονητών, τεχνικών συμβούλων, αλλά και των τεχνικών ανάπτυξης του ΣΕΓΑΣ θα αποτελέσει τον οδηγό της ανάπτυξης αθλητών και αθλητριών σε όλη την περιφέρεια. Στόχος της Ομοσπονδίας δεν είναι μόνο να μην χαθεί κανένας εξελίξιμος αθλητής και αθλήτρια, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρξει βελτίωση και των σωματειακών τεχνικών.

Η λίστα με τους αθλητές και τις αθλήτριες ανά ΕΑΣ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1 ΦΕΡΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 100 ΕΜΠ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
2 ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2004 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 400 ΕΜΠ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
3 ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 100 ΑΛΕΞΑΚΗ ΗΡΩ
4 ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 800 ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ 2004 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 3000 ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΜΗΚΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
7 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΚΟΥΛΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 200 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ
9 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2005 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
10 ΔΑΝΙΗΛΑΤΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 400 ΕΜΠ ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑΝΑ 2005 Α Σ ΑΡΓΟΛΊΔΑ 2000 200 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
12 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2005 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 100 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13 ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ ΑΝΤΡΙΑΝ 2005 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 3000 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
14 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
15 ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 80 ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
16 ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΥΨΟΣ ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
17 ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 400 ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
18 ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΊΑ ΤΣΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
19 ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2006 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΥΨΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
22 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 2006 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
23 ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
24 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
25 ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 80 ΕΜΠ ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 ΤΑΡΝΑΡΗ ΜΑΡΙΖΑ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΤΣΙΑΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΥΨΟΣ ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΜΩΚΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 80 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 1200 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30 ΔΕΜΙΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 80 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
31 ΦΟΥΣΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 80 ΧΑΝΤΖΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ
32 ΠΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 200 ΕΜΠ ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
33 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΤΣΙΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
34 ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3000 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2007 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2000 Φ.Ε. ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
37 ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
38 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2007 Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 80 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 80 ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40 ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 150 ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
41 ΜΠΡΕΖΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΚΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
42 ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ ΒΑΙΟΣ 2007 Α Σ ΑΡΓΟΛΊΔΑ 2000 80 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
43 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 3000 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
44 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 80 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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