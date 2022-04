ΕΦΑ Μεσσηνίας: Το θερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων / μουσείων

Archaeological Site and Museum of Ancient Messene

Archaeological Museum of Messenia

*The Palace of Nestor

*Archaeological Museum of Pylos

*Fortified complex of the Troupakides-Mourtzinoi (Kardamyli)

*Archaeological Museum of Chora, Trifylia

*Archaeological Site of Peristeria

*Archaeological Site of Karpofora (Nichoria)

*Archaeological Site of Akovitika

*Church of the Transfiguration, Christiani, Trifylia

Monastery of the Transfiguration (Andromonastiro), Petralona

Θολωτός τάφος Άνθειας Tholos tomb of Anthia