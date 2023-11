Έφη Ζικούλη: Μια Ελληνίδα στο “τιμόνι” της Επιτροπής Τηλεόρασης και Μεταδόσεων στην European Taekwondo Union

Η Έφη Ζίκουλη είναι από την 1η Νοεμβρίου 2023 η νέα Πρόεδρος της Επιτροπής Τηλεόρασης και Μεταδόσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Taekwondo (ETU) και ετοιμάζεται πλέον για μία νέα πρόκληση στην μακρά πορεία και προσφορά της στο άθλημα, με το μεγαλύτερο στοίχημα, φυσικά, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Περήφανο μέλος, όπως δηλώνει σε κάθε ευκαιρία, της οικογένειας του taekwondo σε όλη της τη ζωή, έχει καταγράψει μια αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο, με πολλούς και σημαντικούς σταθμούς. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, κατέχει το χρυσό μετάλλιο, που κατέκτησε το 2017 στο πρώτο πρωτάθλημα Master’s ETU στο Λουξεμβούργο, σε ηλικία 40 ετών, επιτυχία που συντέλεσε σημαντικά στο να αλλάξουν κάποιοι κανόνες του αθλήματος.</p><p>Από νεαρή ηλικία έδειξε το ταλέντο και την ενέργειά της να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Υπήρξε Venue Media Manager, σε ηλικία μόλις 26 ετών, στο Taekwondo Sports Pavilion κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, ενώ ήταν εκείνη που κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο συμβόλαιο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το άθλημα το 2013 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBU). Είναι, επίσης, το πρόσωπο που δημιούργησε το Πρωτάθλημα Beach Taekwondo σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Taekwondο. Το 2019, με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Μέσων Ενημέρωσης WT, βραβεύτηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του προγράμματος της ΔΟΕ «Make Place for One More Woman» στην Ελλάδα, το οποίο διοργάνωσε την 1η Τελετή Απονομής και τιμήθηκε ως μια από τις κορυφαίες αθλητικές φυσιογνωμίες της χώρας για τη συμβολή τους στην προώθηση των γυναικών στον αθλητισμό.

Αν και η πρώτη της παρουσία στην ETU ήταν το 2001, ως Μέλος της Επιτροπής TV Media, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από το 2021. Ήδη από τον πρώτο διάστημα της θητείας της έχει καταφέρει να εξασφαλίσει σημαντικές συμφωνίες, που προσφέρουν σημαντικά στο άθλημα που αγαπά, ενώ υπήρξε βασικός παράγοντας που οδήγησε στην υπογραφή του δεύτερο MOU της ETU με την AIPS Europe στη Μάλτα, τον Νοέμβριο του 2022, μέσα από το οποίο σχεδιάζεται μια γόνιμη συνεργασία.

Η Έφη Ζίκουλη έχει ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον του αθλήματος. Όπως η ίδια δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο γερμανικό περιοδικό «Aktuell»: «Το μέλλον του Taekwondo, για το οποίο εργάζομαι, περιλαμβάνει δημοφιλείς αθλητές, με υψηλά χορηγικά συμβόλαια, ισχυροποίηση του brand name του αθλήματος στην Ευρώπη και συμβόλαια ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης».

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αθλητών αυξάνεται σταθερά, υπάρχει έντονη υποεκπροσώπηση των γυναικών σε επίπεδο αξιωματούχων. Παρ’ όλα αυτά, η Έφη Ζίκουλη, ενθαρρύνει τις γυναίκες να βγουν μπροστά, να τολμήσουν και να επιδιώξουν να διεκδικήσουν τις θέσεις που τους αξίζουν.

«Το Taekwondo, ως Ολυμπιακό άθλημα είναι ένα από τα αγωνίσματα που έχει την τέλεια ισορροπία αφού πάντα είχαμε ισότιμες κατηγορίες ανδρών και γυναικών στα πρωταθλήματά μας, καθώς και ισότιμη συμμετοχή στους διαιτητές. Επίσης, οι γυναίκες κατακτούν τα ίδια βραβεία στα Grand Prix, που διεξάγονται, ενώ πλέον υπάρχει γυναικεία παρουσία στα διοικητικά συμβούλια και τις επιτροπές τόσο της ETU όσο και της WT. Το γεγονός ότι πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο και να ενταχθούμε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, έχει να κάνει με τις Εθνικές Ομοσπονδίες. Για να επιτευχθεί μια αλλαγή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή του προβλήματος. Και ενώ βλέπουμε πολλές γυναίκες να έχουν ισχυρή παρουσία σε δυνατούς και επιτυχημένους αθλητικούς συλλόγους ως προπονητές, δεν ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για διοικητικούς ρόλους στις εθνικές ομοσπονδίες. Έχουμε πολύ χαμηλή παρουσία γυναικών Προέδρων σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, τα στερεότυπα υπάρχουν γιατί τα αφήνουμε να υπάρχουν. Άρα, οφείλουμε να τα σπάσουμε», αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

Αυτή η συμβουλή, δεν μένει μόνο στη θεωρία, αλλά καταθέτει και συγκεκριμένες προτάσεις, που μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο υψηλότερο επίπεδο.

«Όλες οι ομοσπονδίες, αφού εναρμονίσουν τα καταστατικά τους με τα καταστατικά της ETU και τις Αρχές της ΔΟΕ, πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτές τις Αρχές. Το να έχεις γυναίκες μόνο επειδή «πρέπει», δεν είναι ο τρόπος να προχωρήσεις. Ακόμα και στην επαγγελματική μου καριέρα στην Ελλάδα ως αθλητικός δημοσιογράφος, ήμουν πάντα μειοψηφία. Σήμερα όμως είμαι η μόνη εκπρόσωπος της ελληνικής δημοσιογραφίας, ανεξαρτήτως φύλου, που έχει σημαντική θέση και ρόλο σε μια διεθνή ομοσπονδία. Η διαφορά είναι ότι παλεύεις γι’ αυτό κάθε μέρα. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, τη χώρα που εργάζομαι και ζω τα τελευταία 7 χρόνια, η Εθνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό δεν έχει γυναικεία εκπροσώπηση στο συμβούλιο της και, ενώ υποτίθεται ότι θα είχαν εκλογές πέρυσι τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, κάνουν μια προσπάθεια. να τις αναβάλλουν για το 2024 γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, το λέει η ΔΟΕ, πράγμα ανήκουστο. Την ίδια ώρα, υπάρχουν τόσα ζητήματα άλυτα εδώ και χρόνια, καθώς δεν υπάρχει υπουργείο αθλητισμού στη χώρα να βάλει νόμους και να δημιουργήσει τις βάσεις για υγιείς και δημιουργικές αθλητικές ομοσπονδίες χωρίς διακρίσεις. Είναι ένας φαύλος κύκλος που πρέπει να σπάσει. Σκληρή δουλειά, καθαρή καρδιά, δυνατή φωνή και όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς οι γυναίκες δημιουργούμε το μέλλον μας!»

