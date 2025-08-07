ΕΦΚΑ: Τρία πακέτα αναδρομικών σε 100.000 συνταξιούχους – Πότε και ποιοι θα τα λάβουν

Περίπου 100.000 συνταξιούχοι αναμένουν αναδρομικά από τον ΕΦΚΑ με τρία πακέτα τα οποία θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για αναδρομικά από επανυπολογισμούς συντάξεων συνταξιούχων οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016 και έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη. Δικαιούχοι επίσης είναι απόστρατοι και τραπεζοϋπάλληλοι.

Στον «χορό» των αναδρομικών ακολουθούν άλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην Ταμεία

Το πρώτο πακέτο αναδρομικών θα καταβληθεί οριστικά τον Σεπτέμβριο και θα αφορά περίπου 70.000 αποστράτους. Πρόκειται για αναδρομικά ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ, βάσει του νόμου 4093/2012.

