Εφορία: Κλείσιμο φορο-διαφορών με κούρεμα έως 75% στα πρόστιμα – Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Μια ακόμη ευκαιρία να κλείσουν ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις με γενναίες εκπτώσεις έως 75% στα πρόστιμα και αποπληρωμή της οφειλής σε έως 24 δόσεις, δίνει σε χιλιάδες φορολογούμενους η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρατείνει τη λειτουργία της Επιτροπής έως τον Μάρτιο του 2027, καθώς στα δικαστήρια λιμνάζουν χιλιάδες εκκρεμείς φορο-υποθέσεις που ήταν αδύνατον να εκδικαστούν με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο τέλος Μαΐου οι εκκρεμείς υποθέσεις έφθαναν τις 37.262. Από αυτές, οι 36.318 ήταν προσφυγές φορολογουμένων που είχαν απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Οι φορολογούμενοι που έχουν υποθέσεις σε εκκρεμότητα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή έως τις 24 Ιουλίου 2026. Η προϋπόθεση είναι οι υποθέσεις να μην έχουν συζητηθεί έως τις 23 Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει εξετάσει τα αιτήματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ τα τελικά πρακτικά θα πρέπει να εκδοθούν έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Η διαδικασία «ξανανοίγει» ακόμη και για όσες αιτήσεις είχαν απορριφθεί στο παρελθόν για τυπικούς λόγους ή είχαν ματαιωθεί, εφόσον προέκυψαν νέα στοιχεία ή μεταγενέστερη νομολογία. Αντίθετα, αιτήσεις που δεν προλαβαίνουν να εξεταστούν έως το τέλος του 2026 θεωρούνται σιωπηρά απορριφθείσες. Καθ’ όλη τη διάρκεια που μια υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής, η αντίστοιχη δίκη στα δικαστήρια «παγώνει» και η υπόθεση διαγράφεται από τα πινάκια, με εξαίρεση την προσωρινή δικαστική προστασία. Η απόφαση της Επιτροπής, αν γίνει αποδεκτή, είναι αμετάκλητη και δεν προσβάλλεται δικαστικά.

