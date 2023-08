Εγγυήσεις σε μικρομεσαίες με ένα κλικ για τη λήψη δανείων

Στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον νέο αναπτυξιακό νόμο στοχεύει το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το Ταμείο παρέχει γρήγορα και εύκολα εγγυήσεις στις επιχειρήσεις προκειμένου να λάβουν δάνεια από τις τράπεζες. Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω αίτησης του ενδιαφερομένου στην πλατφόρμα Know your Customer (KYC) by HDB. Ειδικότερα, το DeLFI παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων 50.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ, τόσο μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας έως 10 ετών όσο και βραχυπρόθεσμης έως 5 ετών. Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου, η οποία ορίζεται στο 80% ανά δάνειο, η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού. Συνολικά δίνεται η δυνατότητα παροχής εγγύησης σε νέα δάνεια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με αύξηση του προϋπολογισμού του εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ενός τομέα που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, στοχεύει το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για το οποίο η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε χθες μέσω της πλατφόρμας Know your Customer (KYC) by HDB.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument» (DeLFI) διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στον νέο αναπτυξιακό νόμο N. 4887/2022. Το Ταμείο παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων, τόσο μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας έως 10 ετών, όσο και βραχυπρόθεσμης διάρκειας έως 5 ετών (έναντι της επιχορήγησης χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις), ώστε να ολοκληρωθούν με ταχύτητα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη λάβει απόφαση υπαγωγής. Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου, η οποία ορίζεται στο 80% ανά δάνειο, η επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού και να παράσχει χαμηλότερες εξασφαλίσεις στην τράπεζα.

Το DeLFI έχει τη δυνατότητα παροχής εγγύησης σε νέα δάνεια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με αύξηση του προϋπολογισμού του εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 50.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ, και είναι συνάρτηση του χρηματοδοτικού σχήματος της ενταγμένης επένδυσης στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Οπως διευκρινίζει η διευθύνουσα σύμβουλος της HDB Αθηνά Χατζηπέτρου, «η πλατφόρμα Know your Customer (KYC) by HDB επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους με απλές διαδικασίες να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους με μία και μόνη αίτηση και – εφόσον είναι επιλέξιμοι– η αίτησή τους για χρηματοδότηση να είναι διαθέσιμη σε όσες τράπεζες εκείνοι επιλέξουν». Τα κεφάλαια του DeLFI προέρχονται από τις επιστροφές κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι), γεγονός που, σύμφωνα με την κ. Χατζηπέτρου, «αναδεικνύει τη σημασία της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων ως ανακυκλούμενος μηχανισμός (revolving mechanism) χρηματοδότησης με πολλαπλάσια θετική επίδραση στην οικονομία». Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, «στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου (4887/2022) είναι οι επενδύσεις να προχωρήσουν με ταχύτητα ώστε να έχουν το μέγιστο αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία», ενώ, όπως επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, «το εγγυοδοτικό πρόγραμμα DeLFI μεγιστοποιεί τις δυνατότητες του αναπτυξιακού νόμου». Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επενδυτικό σχέδιο που έχει λάβει απόφαση υπαγωγής και περιλαμβάνει:

• Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

• Μισθολογικές δαπάνες για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.

• Ή/και συνδυασμό των παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει συνολικά 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, που είναι:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.

3. Νέο επιχειρείν.

4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.

5. Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια.

7. Μεταποίηση Εφοδιαστική αλυσίδα.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια.

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και

13. Επιχειρηματικότητα 360.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη και γίνεται μέσω της πλατφόρμας Know your Customer.

Η ΤτΕ

Η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συνιστά άμεση ανάγκη σε περιβάλλον ανόδου των επιτοκίων και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων εκτιμάται ότι θα επανεκκινήσει τη ζήτηση για νέα επιχειρηματικά δάνεια, ο ρυθμός αύξησης των οποίων εμφανίζει κάμψη τον Ιούλιο. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε στο 3,6% από 6,3% τον Ιούλιο και η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης υπήρξε αρνητική κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι αποπληρωμές δανείων υπήρξαν υψηλότερες από τις νέες δανειοδοτήσεις, με συνέπεια τα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων να έχουν μειωθεί στα 70,2 δισ. ευρώ τον Ιούλιο από 71,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Η κάμψη του Ιουλίου καταγράφεται έπειτα από ένα θετικό α΄ εξάμηνο σε όρους καθαρής ροής χρηματοδότησης, όπου οι νέες εκταμιεύσεις υπερέβησαν τις αποπληρωμές δανείων κατά 538 εκατ. ευρώ. Μετά την εξέλιξη των στοιχείων του Ιουλίου, η καθαρή μηνιαία ροή χρηματοδότησης επανήλθε σε αρνητικό έδαφος κατά 695 εκατ. ευρώ για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023.

Πηγή: moneyreview.gr