Εγκαίνια του Μουσείου «Άννα Συνοδινού» στο Λουτράκι, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου «Άννα Συνοδινού» στη γενέτειρα της εμβληματικής ηθοποιού και πολιτικού, το Λουτράκι. Η εκδήλωση, η οποία τελέστηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτέλεσε κορυφαία στιγμή μνήμης και τιμής για την πολυσχιδή προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, Αναστάσιο Γκιολή, την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Αθηνά Κόρκα, και τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Σωτήρη Μουρίκη, υπογραμμίζοντας την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Πελοποννήσου.

Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου και φιλοξενεί σπάνια τεκμήρια, αρχειακό υλικό και προσωπικά αντικείμενα της σπουδαίας Λουτρακιώτισσας, προσφέροντας στο κοινό μια ζωντανή διαδρομή μέσα από τη ζωή και το έργο της.

Tην εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η Γ.Γ. Υπουργείου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη, μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι θεσμών, προσωπικότητες του πολιτισμού και πλήθος κόσμου. Ο λόγος των ομιλητών, τα μουσικά αφιερώματα και τα σπάνια οπτικοακουστικά ντοκουμέντα συνέβαλαν ώστε η βραδιά να αποτελέσει μια αντάξια αναγνώριση της μεγάλης Ελληνίδας.

Με το Μουσείο «Άννα Συνοδινού», το Λουτράκι και η Κορινθία αποκτούν έναν νέο πολιτιστικό φάρο, που τιμά την ιστορία και εμπλουτίζει το πολιτιστικό αποτύπωμα ολόκληρης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.