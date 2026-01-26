Έγκριση ΠΠΑ Πελοποννήσου έως 195 εκατ. ευρώ- Δημήτρης Πτωχός: «Ξεκινάμε με νέους πόρους και καθαρό πεδίο σχεδιασμού»

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προγραμματική περίοδο 2026–2030, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Το Π.Π.Α. Πελοποννήσου διαθέτει αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, ενώ με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια ανέρχονται στα 195 εκατ. ευρώ. Η έγκριση του Προγράμματος εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Πολιτείας για την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών πόρων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την κοινωνική πρόοδο.

Όπως έχει σημειώσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Πελοποννήσου χαράζει έναν διαφορετικό αναπτυξιακό κύκλο, με καθαρή βάση σχεδιασμού, μεγαλύτερο προϋπολογισμό και χωρίς δεσμεύσεις προηγούμενων δεκαετιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για άμεση ενεργοποίηση πόρων και στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την Περιφέρεια.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Π.Π.Α. Πελοποννήσου, όπως προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, διαμορφώνεται ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 79.500.000 ευρώ (53%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 20.000.000 ευρώ (13,33%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 18.000.000 ευρώ (12%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 17.000.000 ευρώ (11,33%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 8.000.000 ευρώ (5,33%). Υποστήριξη Προγραμμάτος 6.500.000 ευρώ (4,33%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1.000.000 ευρώ (0,67%).

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση ώριμων και στοχευμένων παρεμβάσεων σε όλη την Πελοπόννησο, ενισχύοντας τις υποδομές, την κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού:

«Η έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Πελοποννήσου για την περίοδο 2026–2030 αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, με καθαρούς στόχους και συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι διαθέσιμοι πόροι, που με την υπερδέσμευση φτάνουν τα 195 εκατ. ευρώ, κατευθύνονται σε κρίσιμους τομείς για παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενισχύοντας τον συνολικό προγραμματικό μας χώρο και επιτρέποντας τη μετατροπή του σχεδιασμού σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες και τον τόπο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νίκο Παπαθανάση και τα στελέχη του Υπουργείου και της Περιφέρειας για τη συνεργασία».