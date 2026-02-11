Εκδηλώσεις για την Τσικνοπέμπτη 2026 στην Καλαμάτα και στις Κοινότητες

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Καλαμάτας, αύριο Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026. Στο Ιστορικό Κέντρο, καιρού επιτρέποντος, στις 2 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί γλέντι στην πλατεία Αγίων Αποστόλων, στο πλαίσιο της οποίας ορχήστρα θα διασκεδάσει το κοινό.

Στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 11 το πρωί και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, στο χώρο που φιλοξενεί την Αγορά Βιολογικών Προϊόντων της Κ.Α.Κ..

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης (Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, πεζόδρομο Σφακτηρίας κ.ά.), καθώς και σε Κοινότητες.