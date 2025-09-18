Εκδήλωση για τον Νικηταρά στη Νέδουσα το Σάββατο

Η Κοινότητα Νέδουσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέδουσας διοργανώνουν μια βραδιά αφιερωμένη στον ήρωα Νικηταρά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στην πλατεία της Νέδουσας στον μαγευτικό Ταΰγετο. Στόχος της εκδήλωσης είναι η τιμή του Νικηταρά, του “ανιδιοτελούς αγωνιστή της λευτεριάς”, στη γενέτειρά του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία θα απευθύνει η ιστορικός, διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Κ. Λιακάκη, ενώ θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με δωρεάν εδέσματα για όλους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.