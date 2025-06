EKO Rally Acropolis 2025: Στην κορυφή των Ελλήνων ο Γιάννης Πλάγος – 26ος γενικής, 15ος στην κατηγορία Rally2 – Το Project… Safety First πρωταγωνίστησε στο “Ράλλυ των Θεών” (pic’s)

Με τις ειδικές διαδρομές στους σκληροτράχηλους δρόμους του Σμοκόβου, της λίμνης Πλαστήρα και της ορεινής Φθιώτιδας ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 29 Ιουνίου η τελευταία ημέρα του EKO Rally Acropolis 2025.

Η αυλαία του φετινού αγώνα έπεσε με εξαιρετικά αποτελέσματα για το πλήρωμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο μετέφερε το μήνυμα του Project… Safety First σε κάθε ένα από τα 345,76 χιλιόμετρα των 17 ειδικών διαδρομών του αγώνα, που εξελίχθηκε σε τέσσερις περιφέρειες, ως ο 7ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος WRC 2025.

Ο Γιάννης Πλάγος, οδηγώντας το μαχητικό SKODA Fabia RS Rally2, πλαισιωμένος από μια άψογα συντονισμένη ομάδα που κάθε «γρανάζι» της λειτούργησε εξαιρετικά, και με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, ανταποκρίθηκε με ιδανικό τρόπο στις απαιτητικές και αντίξοες συνθήκες του αγώνα, που έδειξε το «σκληρό του πρόσωπο» ήδη από το πρώτο χιλιόμετρο. Ο έμπειρος Μεσσήνιος οδηγός κατέκτησε την 26η θέση στη γενική κατάταξη, την 15η στην κατηγορία Rally2 και την πρώτη θέση στην άτυπη κατάταξη των Ελλήνων οδηγών.

Από την εναρκτήρια υπερειδική διαδρομή στην Αθήνα, περνώντας από τις ειδικές διαδρομές σε Αγίους Θεοδώρους και Λουτράκι στην Πελοπόννησο, συνεχίζοντας σε Θήβα, Στείρι, Ελάτεια, Παύλιανη, Καρούτες, Οινοχώρι στη Στερεά Ελλάδα, έως και το φινάλε στη Θεσσαλία με τις διαδρομές του Σμοκόβου και τον σκληροτράχηλο «Ταρζάν», ο Γιάννης Πλάγος απέδειξε γιατί συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους οδηγούς της χώρας.

Σε μια διοργάνωση παγκόσμιου επιπέδου, το Ελληνικό πλήρωμα δεν ξεχώρισε μόνο για την επίδοσή του, αλλά και για την επιμονή του να αναδείξει τον πιο ουσιαστικό στόχο: την καλλιέργεια συνείδησης οδικής ασφάλειας. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Οδηγούμε υπεύθυνα. Η ζωή είναι η πιο μεγάλη νίκη. Project… Safety First — μια σταθερή υπενθύμιση ότι η ασφάλεια προηγείται όλων, εντός και εκτός αγώνα.

SAFETY always comes FIRST – Η πρόληψη σώζει ζωές.