«Έκρηξη» συναλλαγών μέσω IRIS: Οι αλλαγές που έρχονται

Εδραιώνεται το IRIS, αφού περισσότεροι από 4 εκατομμύρια χρήστες, επιλέγουν την υπηρεσία Person to Person (P2P) για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τους (συγγενείς, φίλοι).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συναλλαγές από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα έχουν σπάσει το φράγμα των 71 εκατομμυρίων. Αλματώδης είναι η άνοδος και της υπηρεσίας Person to Business (P2B) , στην οποία είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 560.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει 1,6 εκατ. συναλλαγές αξίας 112 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 300 % σε σχέση με πέρσι.

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου

Το οικοσύστημα του IRIS θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο από την 1η Νοεμβρίου 2025 όταν οι καταναλωτές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις συναλλαγές τους και σε φυσικά καταστήματα με IRIS. Ηδη με το IRIS Commerce για την πληρωμή αγορών σε ηλεκτρονικό κατάστημα είναι συνδεδεμένες 8.700 επιχειρήσεις και από την αρχή του έτους έχουν γίνει συναλλαγές ύψους ανω των 3 δις ευρώ εκ των οποίων τα 2,3 δις ευρώ αφορούν την πληρωμή φόρων.

