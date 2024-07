Έκθεση γλυπτικής και εγκαταστάσεων, Νιόκαστρο Πύλου από 20 έως 28 Ιουλίου

Η ομαδική έκθεση γλυπτικής και εγκαταστάσεων «Whispers and microhistories between the bastions» διοργανώνεται στο Νιόκαστρο Πύλου, σε επιμέλεια της Στέλλας Χριστοφή και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (Υπουργείο Πολιτισμού) και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Ένα διατομεακό και διακαλλιτεχνικό εγχείρημα με νομαδικό χαρακτήρα που συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Μεσσηνία, αποσκοπώντας να δώσει νέα πνοή στο εκάστοτε τοπόσημο,

Το Νιόκαστρο χτίστηκε από τους Οθωμανούς το 1573 μετά την ήττα τους στη ναυμαχία της Ναυπάκτου για τον καλύτερο έλεγχο ενός από τους σημαντικότερους εμπορικούς θαλάσσιους δρόμους μεταξύ Ανατολής-Δύσης και συνιστά ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα του ελλαδικού χώρου.

Η έκθεση εστιάζει στην αρχιτεκτονική δομή, στην λειτουργία και στην στρατηγική θέση του φρουρίου. Συνδυάζει ζητήματα εξουσίας, επιβολής, εξέγερσης αλλά και ελπίδας δημιουργώντας έναν υβριδικό διάλογο γύρω από τα σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά κατάλοιπα σε καταστάσεις ανησυχίας, αναταραχής και για μια τάση για αλλαγή και κοινωνική πρόοδο. Το ξάφνιασμα της εξέγερσης μεταφέρεται στις φωνές των εικαστικών έργων που έρχονται να συμβιώσουν και να εδράσουν ανανεώνοντας τον τόπο υποδοχής τους, αναστήνοντάς τον σε ένα νέο πεδίο επαναδιαπραγμάτευσης της ιστορίας, της πολιτισμικής κληρονομιάς και αξιών συλλογικής ταυτότητας και συνείδησης. Ο νομαδικός χαρακτήρας των εξεγέρσεων, των ναυμαχιών μεταφράζεται στο πλαίσιο του νομαδικού πρότζεκτ μέσω οπτικών εικαστικών σημείων ως μια πράξη αντίστασης που εκφράζει μια κατάσταση εξέγερσης για ενεργοποίηση του ανερχόμενου μετανεωτερικού ανθρωπισμού.

Συμμετέχοντες εικαστικοί: Κωστής Βελώνης, Μαρίνα Βελησιώτη, Ευγενία Βερελή, Βασίλης Βλασταράς, Μαρία Γλύκα, Αντώνης Κανέλλος, Κωνσταντίνος Λιανός, Χαρά Πιπερίδου, Μάριος Σταμάτης, Κωστής Σταφυλάκης, Στέλλα Χριστοφή, Poka Yio, The Callas (Λάκης και Άρης Ιωνάς).

Την έκθεση συνοδεύει διαλεκτικά η ομότιτλη έκδοση που προλογίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρίκας.

Νιόκαστρο Πύλου

Εγκαίνια: 20/07/24, ώρα 19:00 με την side specific performance της εικαστικού Χαράς Πιπερίδου και της ηθοποιού Βάλιας Παραχρήστου

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά εκτός Τρίτης, 8:00-20:00

Διάρκεια 20/07-28/07/2024

Με την ευγενική φιλοξενία των Galaxy Hotel, Karalis city hotel, Miramare hotel.