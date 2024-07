Εκτός μάχης αλλά με Safety First η “HELLENIC POLICE RACING BY VTP” στο 41ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2024

Κάτω από τον καυτό ήλιο της Λαμίας και επί τρεις ολόκληρες ημέρες 28 -30/6 «κτύπησε» η καρδιά του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και στο φετινό 41ο Ράλλυ Φθιώτιδος. Οι 60 συμμετέχοντες μπήκαν στην μεγαλύτερη χιλιομετρικά διαδρομή με στόχο την πολυπόθητη διάκριση και προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα στους λάτρεις του σπορ. Ανάμεσά τους και η Αγωνιστική Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, με οδηγό τον Γιάννη Πλάγο και συνοδηγό τον Άλκη Ρέντη, οι οποίοι βρέθηκαν να οδηγούν την κούρσα στην F2 αλλά και στην C5 κατηγορία. Ωστόσο, μια ατυχή στιγμή, οδήγησε το ταχύτατο Peugeot 208 εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί μαζί του και κάθε ελπίδα για διάκριση σε αυτόν τον αγώνα, παρά το γεγονός ότι επέστρεφαν ως Πρωταθλητές του 2018.

Εν τούτοις, οδηγός και συνοδηγός βγήκαν αλώβητοι από την ατυχή αυτή συνθήκη, και ενώ η ατυχία αυτή στέρησε στην «Hellenic Police Racing by VTP» μία σημαντική θέση στην κατηγορία, έφερε όμως στην επιφάνεια και τόνισε σημαντικά σημεία όπως:

-Ότι η σωστή οδήγηση μπορεί να είναι ασφαλής ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες

– Ο παράγοντας «όχημα» παίζει καθοριστικό ρόλο και εν προκειμένω το Peugeot 208 Rally4 της C5 απέδειξε ότι διαθέτει την υψηλή ενεργητική και παθητική ασφάλεια που απαιτείται για να διατηρήσει τους επιβαίνοντες σώους και αβλαβείς ακόμη και σε τέτοια αιφνίδια και έντονη εκτροπή.

-Η οδηγική ικανότητα σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και τα ταχύτατα αντανακλαστικά του οδηγού Γιάννη Πλάγου μας θύμισαν για μία ακόμη φορά ότι σε απαιτητικούς αγώνες τα προσόντα αυτά είναι μη διαπραγματεύσιμα, καθώς η πιθανότητα για ατύχημα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους οδηγούς.

Ο ίδιος αναφερόμενος στο συμβάν είπε: «Η επιλογή έγινε αυτόματα. Δεν θα επέλεγα την έξοδο από οποιοδήποτε σημείο τυχόν έβαζε σε κίνδυνο παρευρισκόμενους φιλάθλους. Εξάλλου πρεσβεύουμε το «Safety First» που βάζει σε προτεραιότητα την ασφάλεια όλων!» ενώ επίσης συμπλήρωσε «Το αγωνιστικό Peugeot 208 είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένο με το…Safety First και απέδειξε για μία ακόμη φορά πως είναι πράγματι το ιδανικό όχημα για χώμα και άσφαλτο. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι το Project ..Safety First «δουλεύει». H αγωνιστική νοοτροπία που θέλει πρώτη την ασφάλεια δεν είναι ένα “moto” αλλά στάση ζωής! Αυτό άλλωστε είναι το μήνυμα που μεταφέρει φέτος η Αγωνιστική Ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. «Ασφαλής και προσεκτική οδήγηση» εντός και εκτός αγωνιστικής πίστας.»

Ο Γιάννης Πλάγος τέλος, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο που αγκάλιασε το «Safety First», την επικεφαλής του Project κα Ναταλί Συγγελίδη και τον κο Γιάννη Συγγελίδη ο οποίος στηρίζει και ενισχύει το Safety First, την Varelas Home Design, την ομάδα «Hellenic Police Racing By VTP» και τον manager της ομάδας, Στέλιο Φάκαλη.

Η Ομάδα που στηρίζει το Project και η αγωνιστική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας γυρίζει σελίδα και στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στο συναρπαστικό ΕΚΟ Rally Acropolis που θα λάβει χώρα τον προσεχή Σεπτέμβριο. «Ετοιμαζόμαστε για τον πιο απαιτητικό αγώνα παγκοσμίως, για την “μάχη των μαχών”, το ΕΚΟ Rally Acropolis» σημείωσε ο Γιάννης Πλάγος προσθέτοντας «Στοχεύουμε σε ένα συναρπαστικό αγώνα ώστε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των φιλάθλων με αλλαγές στο ρόστερ για τον κορυφαίο αγώνα της χρονιάς!»

Stay tuned…