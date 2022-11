Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος Artemis με προορισμό τη Σελήνη

Η μη επανδρωμένη αποστολή Artemis 1 είναι δοκιμαστική και δεν έχει στόχο την προσελήνωση της κάψουλας Orion, που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά αστροναυτών.

H αποστολή θα διαρκέσει περίπου 25 ημέρες και η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη στις 11 Δεκεμβρίου.

Δείτε την εκτόξευση

LAUNCH! SLS maiden launch on the Artemis I from KSC 39B!

➡️https://t.co/kGI5Y861Dj #NGPartner pic.twitter.com/KXruDmzdsl

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) November 16, 2022