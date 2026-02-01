Τελευταία Νέα
Έλεγχος τροχαίας -Τα 10 έγγραφα που πρέπει να έχεις στο αυτοκίνητο για να μη φύγεις με πρόστιμο

Ένας τυπικός έλεγχος μπορεί να εξελιχθεί σε “πονοκέφαλο” αν λείπει έστω και ένα χαρτί. Δείτε τη λίστα με τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχεις κάθε οδηγός προκειμένου να γλιτώσει το πρόστιμο της Τροχαίας. 

Με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων επιχειρήσει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και να μειώσει το τροχαία ατυχήματα. Στο άρθρο 103 ξεκαθαρίζεται ποια έγγραφα πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός ενός οχήματος. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 103 αναγράφεται ότι: Ο οδηγός οδικού οχήματος, όταν οδηγεί, φέρει:

α) τη νόμιμη άδεια οδήγησης σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή,

β) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) το αποδεικτικό ασφάλισης,

δ) την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας,

ε) κατά περίπτωση:

εα) την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού επιβατικού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου,

εβ) το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας,

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.carandmotor.gr πατώντας ΕΔΩ 

