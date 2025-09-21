«Ελιά και λαδί, Ιστορία, Λαογραφία και Συμβολισμός» | Βιβλιοπαρουσίαση στο Ξεροπήγαδο – Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 27-9-2025, παρουσιάζεται στο Ξεροπήγαδο – Άστρους, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, το βιβλίο του Νικολάου Ι. Κουφού με τίτλο: «Ελιά και λαδί, Ιστορία, Λαογραφία και Συμβολισμός», στα πλαίσια της Γιορτής Ελιάς 2025, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροπηγάδου Άστρους “Ο ΑΚΤΗΒΙΟΝ” με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Το εν λόγω βιβλίο, βρίσκεται σε κυκλοφορία από τις Εκδόσεις iWrite, Θεσσαλονίκη – Αθήνα και πιο συγκεκριμένα, κυκλοφορεί σήμερα σε 3η έκδοση, πανελλαδικά και διαδικτυακά από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και έχει παρουσιασθεί με πολύ θετικά σχόλια από ηλεκτρονικά περιοδικά και Ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως:

ΒΟΡΕΑΣ magazine Ορεστιάδα, http://m.best-news760.webnode.gr, pna.gr -Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΕΡΤ Τρίπολης, https://eleftheriaonline.gr, olivemagazine.gr και άλλα τοπικά ΜΜΕ.

Επιπρόσθετα έχει παρουσιασθεί μέχρι τώρα σε ανάλογες εκδηλώσεις και κατά χρονολογική σειρά: