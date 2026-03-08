Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα: Έρευνες εξηγούν εάν η γνωστή παροιμία έχει επιστημονική βάση

Η φράση «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» είναι από τις πιο διαδεδομένες συμβουλές διατροφής παγκοσμίως. Η ρίζα της εντοπίζεται σε ουαλική παροιμία του 1866 που ανέφερε: «Φάε ένα μήλο πριν κοιμηθείς και θα στερήσεις από τον γιατρό το ψωμί του». Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: έχει πραγματική επιστημονική βάση;

Σε παγκόσμιο επίπεδο παράγονται σχεδόν 100 εκατομμύρια τόνοι μήλων κάθε χρόνο. Το φρούτο, διαθέσιμο σε πλήθος ποικιλιών, χρωμάτων και γεύσεων, έχει συνδεθεί διαχρονικά με την καλή υγεία. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα μήλα περιέχουν σημαντικές ποσότητες φυτοχημικών ουσιών, όπως φλαβανόλες, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και μείωση του κινδύνου καρδιοπαθειών.

Πολυφαινόλες, ίνες και έλεγχος σακχάρου

Τα μήλα είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων των ανθοκυανινών που ευθύνονται για το κόκκινο χρώμα της φλούδας και έχουν συνδεθεί με βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Περιέχουν επίσης φλοριδζίνη, μια λιγότερο συνηθισμένη πολυφαινόλη, η οποία φαίνεται να συμβάλλει στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα.

