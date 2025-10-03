Ένα βήμα πιο κοντά σε έναν Δήμο Πύλου – Νέστορος για όλους: Χρηματοδότηση 276.588 € για τέσσερις προσβάσιμες παραλίες

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 276.588,00 €, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες», για τέσσερεις παραλίες του Δήμου.

Το αίτημα υποβλήθηκε μεθοδικά και με όραμα από τον Δήμο μας τον Μάιο του 2024 και σήμερα, λίγους μήνες αργότερα, η προσπάθεια δικαιώνεται! Η επιχορήγηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και των επισκεπτών μας.

Οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν περιλαμβάνουν:

Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στις παραλίες.

Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Δημιουργία χώρων σκίασης και προστασίας για τους λουόμενους.

Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης στις προσβάσιμες παραλίες.

Λοιπό εξοπλισμό και υποδομές προσβάσιμης παραλίας.

Οι παραλίες που θα επωφεληθούν:

Παραλία Μεμί, Κορώνης

Παραλία Φοινικούντας

Παραλία Μεθώνης

Παραλία Γιαλόβας, Πύλου

Με αυτήν τη σημαντική χρηματοδότηση, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μετατρέποντας τις παραλίες μας σε σημεία αναφοράς για φιλόξενη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Δήλωση Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, κ. Παναγιώτη Καρβέλα:

«Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα και σταθερά βήματα για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του τόπου μας. Η σημερινή έγκριση είναι μια μεγάλη νίκη για τον Δήμο μας και τους πολίτες μας, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο τόπος μας μπορεί και θα πρωταγωνιστεί σε ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και προσβάσιμο αύριο.

Πρόκειται για μια έγκριση που αναμέναμε αρκετό καιρό, ύστερα από την απένταξη το 2024 της προηγούμενης χρηματοδότησης, που είχε εγκριθεί κατόπιν αιτήματος του Δήμου από το 2018, λόγω μη έγκαιρης ανάληψης νομικής δέσμευσης και κατά συνέπεια μη δυνατότητας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου από τον Δήμο.

Σήμερα όμως η νέα μας προσπάθεια, με τους ικανούς συνεργάτες μας, δικαιώνεται και ανοίγει τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.»