Ένας 34χρονος από το Αγρίνιο μεταξύ των διευθυντών του οίκου Hermès

«Μakeup wonderkid» αγαπούν να αποκαλούν τον Γρηγόρη Πυρπύλη στον χώρο της ομορφιάς. Το παιδί-θαύμα του make up, που συνεργάζεται με τη Σίντι Κρόφορντ, την Κάρλα Μπρούνι, τη Λετίσια Κάστα, είναι ο νέος διευθυντής Hermès Βeauty, όπως ανακοίνωσε παγκοσμίως ο ιστορικός οίκος.

Έναν από τους μπλε ποδηλάτες του Αλέκου Φασιανού, με κόκκινο κασκόλ, ανέβασε στο Ιnstagram ο Γρηγόρης Πυρπύλης την ημέρα που έγινε γνωστός ο θάνατος του σπουδαίου ζωγράφου. Μπορείς κανείς να αντιληφθεί το γιατί: ένας Έλληνας που από το 2012 ζει μεν στο Παρίσι, αλλά μεγάλωσε στην ελληνική επαρχία, σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αγάπησε από μικρός την Τέχνη, πριν ανακαλύψει το μοναδικό του ταλέντο αλλά και την αγάπη του για το make up και τις δυνατότητές του και διαπρέψει στο εξωτερικό, νιώθει με ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την απώλεια.

Συνεχίζω την περιήγηση στη σελίδα του στο Instagram. Δυο μέρες μετά, μια νέα φωτογραφία, ο Πυρπύλης μακιγιάρει το άλλο enfant terrible με τις ελληνικές ρίζες, την αγαπημένη του φίλη Αντέλ Εξαρχόπουλος. Είναι σχεδόν 34 ετών, και αυτός ο πρώην φοιτητής Αγγλικής φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, έχει κατορθώσει να θεωρείται το παιδί θαύμα του make up, οι μεγαλύτερες σταρ έχουν αφήσει το πρόσωπό τους στην απόλυτη διάνοια του. Και κάπως έτσι, φτάνουμε στην 25 Ιανουαρίου του 2022, όπου το όνομά του γίνεται το πιο viral στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς. Ο Γρηγόρης Πυρπύλης είναι ο νέος διευθυντής του Hermès Βeauty.

Η νέα πρόκληση για την Hermès Βeauty με επικεφαλής τον Πυρπύλη

O γαλλικός οίκος μόδας με την ιστορία των 181 ετών, έχει αποφασίσει να μπει δυναμικά στην βιομηχανία της ομορφιάς και δη των καλλυντικών: μόλις το 2020, πάνω στο ξέσπασμα της πανδημίας, επέκτεινε τον κλάδο της ομορφιάς πέρα από τα καθιερωμένα αρώματά του και πρόσθεσε μια σειρά από κραγιόν, πούδρες και βερνίκια νυχιών. Τώρα είναι η ώρα αυτός ο κλάδος να γιγαντωθεί με επικεφαλής ως καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γρηγόρη Πυρπύλη. Θα αναφέρεται απευθείας στην Agnès de Villers, πρόεδρο της Hermès Parfum and Beauté και θα συνεργάζεται με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου τον Pierre-Alexis Dumas.

«Έχουμε μια εγκάρσια προοπτική στη δημιουργία αντικειμένων για την Hermès beauty», δήλωσε η Agnès de Villiers, «μια προσέγγιση που έχει γεννηθεί μέσα από διαφορετικούς τομείς τεχνογνωσίας που αλληλοσυμπληρώνονται και εμπλουτίζουν ο ένας τον άλλο. Στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε ένα καλλιτεχνικό όραμα μέσω αυτών των αντικειμένων, υλικών, χρωμάτων, χειρονομιών αλλά και της οικο-υπευθυνότητας. Ως ειδικός στα χρώματα, τις υφές και τις εκφράσεις που ανυψώνουν την ομορφιά, το ταλέντο του Γρηγόρη θα είναι μια κινητήριος δύναμη για την Hermès Beauty.»

Όταν ο 18χρονος Γρηγόρης βοήθησε μια φίλη του να βαφτεί

Έχει ενδιαφέρον πώς αυτή η ανακοίνωση που έκανε τον γύρο του κόσμου, ακόμα και σε οικονομικά έντυπα που παρακολουθούν με ενδιαφέρον αυτή την επέκταση στις δραστηριότητες του ιστορικού γαλλικού οίκου, συναντά ως αρχή του νήματος, ένα βράδυ στην Αθήνα, όπου μια φίλη του 18χρονου τότε Γρηγόρη βαφόταν για να βγει. Την παρατηρούσε και της πρότεινε να το κάνει αυτό. Και ήταν η πρώτη φορά που έπιασε υλικά για μακιγιάζ και αμέσως κατάλαβε πόσο του αρέσει αλλά και πόσο καλός είναι σε αυτό. Συνέχισε να βάφει τις φίλες του, ήταν ο cool φοιτητής Αγγλικής Φιλολογίας που κάνει το καλύτερο make up. Την επόμενη μέρα αποφάσισε ότι θέλει να πάει σε μια σχoλή μακιγιάζ για να εξοικειωθεί με τις τεχνικές και την ιστορία του make up. Σε μια εβδομάδα είχε ήδη κάνει την εγγραφή του. Συνέχισε με δεύτερη σχολή. Και βρέθηκε να εργάζεται στην ΜΑC – ναι ίσως κάποια φορά να σας είχε συμβουλεύσει για κάποια αγορά ή και να σας είχε κάνει το make up σε κάποια από τα καταστήματα της φίρμας.

Αυτό φυσικά μπορεί να είχε συμβεί χρόνια πριν φτάσουμε φτάσαμε στις 25 Ιανουαρίου και την πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση. «Νιώθω τιμή και ενθουσιασμό» είπε ο ίδιος μετά την παγκόσμια ανακοίνωση της Hermès. «Είναι ένας οίκος που αποτελεί την επιτομή της ομορφιάς σε κάθε μορφή της, χάρη στη δέσμευσή του στη δεξιοτεχνία και το savoir-faire, ένας οίκος της δημιουργίας και της δημιουργικότητας. Πρόκειται για το ξεκίνημα ενός ταξιδιού στο οποίο κάθε προσωπικότητα μπορεί να εκφραστεί και κάθε μορφή της ομορφιάς μπορεί να αποκαλυφθεί και να γιορταστεί, ένα όραμα της ομορφιάς που αγαπώ και διατηρώ από τότε που ανακάλυψα την τέχνη του μακιγιάζ, πριν από 15 χρόνια».

Στα 23 του χρόνια, και ενώ ένα χρόνο πριν είχε μετακομίσει στο Παρίσι, έγινε ο «πρεσβευτής» της Maybelline New York σε Ελλάδα και Κύπρο. Έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς: από το 2015 ως το 2017 έγινε ο πρώτος makeup artist που ορίστηκε παγκόσμιας πρεσβευτής για την εταιρεία φροντίδας του δέρματος Bioderma. Το 2018, έγινε ο πρώτος «πρεσβευτής» της Shiseido για την Ευρώπη. Ο Γρηγόρης Πυρπύλης εμπνέεται από την Ελλάδα και δη από την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τέχνη, λατρεύει την Φολέγανδρο, αγαπημένος του ποιητής είναι ο Γιάννης Ρίτσος, αγαπά το μακιγιάζ που δεν μεταμορφώνει, αλλά δημιουργεί ένα δέρμα σχεδόν διάφανο, με έντονα μάτια και γεμάτα χείλη, ορκίζεται στη δύναμη του κονσίλερ.

