Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στη Χαλκίδα – Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών στο ραντεβού θανάτου οπαδών

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί συνολικά για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (03.11.2025) στο κέντρο της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 23χρονος και να τραυματιστούν άλλα 2 άτομα.

Η άγρια συμπλοκή έχει σοκάρει όλη την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας. Όπως φαίνεται ο λόγος που οι νεαροί έβγαλαν μαχαίρια είναι για οπαδικές διαφορές. Και όλα αυτά, λίγες ώρες αφού πήρε αναβολή η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού ο οποίος επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου.

Όπως φάνηκε από τις έρευνες, όλα έγιναν όταν 2 παρέες διαφορετικής ομάδας συναντήθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας και ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Τότε βγήκαν τα μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 23χρονος και πιο ελαφριά άλλα 2 άτομα.

Άγνωστοι μετέφεραν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, τράπηκαν σε φυγή. Τότε διαπιστώθηκε και ο θάνατος του νεαρού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

