Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
4
Νοέμβριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στη Χαλκίδα – Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών στο ραντεβού θανάτου οπαδών

Share

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί συνολικά για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (03.11.2025) στο κέντρο της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 23χρονος και να τραυματιστούν άλλα 2 άτομα.

Η άγρια συμπλοκή έχει σοκάρει όλη την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας. Όπως φαίνεται ο λόγος που οι νεαροί έβγαλαν μαχαίρια είναι για οπαδικές διαφορές. Και όλα αυτά, λίγες ώρες αφού πήρε αναβολή η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού ο οποίος επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου.

Άγνωστοι μετέφεραν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, τράπηκαν σε φυγή. Τότε διαπιστώθηκε και ο θάνατος του νεαρού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ