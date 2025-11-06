Ενημερωτική δράση για τη βία κατά των γυναικών στο Δημοτικό Σχολείο Μικράς Μαντίνειας (video)

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για τη Βία κατά των Γυναικών στο Δημοτικό Σχολείο Μικρής Μαντίνειας χθες, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, δημοτική σύμβουλος Μαρία Αγγελή.

Κατά την ενημερωτική εκδήλωση τέθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποια είδη βίας υπάρχουν;», «πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια;» και «τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης».

Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαριλένα Γυφτέα, ο δικηγόρος Δημήτριος Καούνης και η ψυχολόγος Msc-ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πατσιλίβα.