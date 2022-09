Ενισχύεται ο συνδυασμός Καρβέλα -Συνεργασία με Κανάκη!

Σημαντικές οι εξελίξεις στο αυτοδιοικητικό πεδίο του δήμου Πύλος Νέστορος με τον Ηλία Κανάκη να ανακοινώνει με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο την συνεργασία του με τον συνδυασμό της δημοτικής αρχής. Πρόκειται για μια κίνηση-προσχώρηση που ισχυροποιεί ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Καρβέλα και αναδιαμορφώνει τις δυνάμεις στην Πυλία, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο συνδυασμός του κ. Κανάκη είχε λάβει ένα αξιόλογο ποσοστό της τάξης του 18,80%.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

H TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH HTAN KAI EINAI MIA MEΓAΛH ΠPOKΛHΣH ΓIA TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ ΠOY AΓAΠOYN TON TOΠO TOYΣ. ΣTHN TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH ΔINETAI MIA MAXH KAΘHMEPINA ΓIA NA ΔOKIMAΣTOYN OI IΔEEΣ, OI AΞIEΣ MAΣ KAI OI APXEΣ MAΣ. ΘA AΓΩNIΣTOYME ΓIA THN OIKONOMIKH ENIΣXYΣH KAI ANAΠTYΞH TOY TOΠOY MAΣ MEΣA AΠO THN ΣYNEPΓAΣIA ME TO ΣYNΔYAΣMO TOY ΠANAΓIΩTH KAPBEΛA.

EIMAI ENAΣ AYTOΔIOIKHTIKOΣ ΠOY EPXOMAI AΠO THN KENTPO APIΣTEPA.

H AΠΛH ANAΛOΓIKH ΠOY YΠEPAΣΠIZOMAI ΘEΣMOΘETEI THN ANAΓKH ΣYNENNOHΣHΣ ΣE KAΘE KYTTAPO THΣ KOINΩNIAΣ KAI ΠOΛITIKHΣ ZΩHΣ .O TOΠOΣ MAΣ ΓIA NA ΠAEI MΠPOΣTA XPEIAZETAI ΣYNAINEΣH KAI ΣYNENNOHΣH ME TIΣ YΓIEIΣ ΔYNAMEIΣ TOY TOΠOY MAΣ ΠOY YΠAPXOYN ΣE OΛOYΣ ΠOΛITIKOYΣ XΩPOYΣ (KANENAΣ ΠOΛITIKOΣ XΩPOΣ AΛΛΩΣTE ΔEN KATEXEI AΠO MONOΣ TOY THN AΠOΛYTH AΛHΘEIA KAI TIΣ AΠOΛYTEΣ ΛYΣEIΣ ΣTA ΣHMEPINA ΣYNΘETA ZHTHMATA) ΓIATI NA MHN ENΩΘOYN ;

ΓIA NA ΔHMIOYPΓHΣOYN ENA KAΛO, ΓIA NA ΔHMIOYPΓHΣOYN ENA KAΛYTEPO AYPIO ΣTON TOΠO MAΣ?

ΠANTA YΠEPAΣΠIZOMOYN TO POΛO THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ H OΠOIA EINAI ANOIXTH ΣTO ΔHMOKPATIKO ΔIAΛOΓO KAI ΣTHN ΔIAMOPΦΩΣH ΣYNAINEΣEΩN KAΘΩΣ KAI ΣTHN ANAZHTHΣH BEΛTIΣTΩN ΠPAKTIKΩN. OXI EYKAIPIAKA OYTE ME IΔIOTEΛEIA AΛΛA MEΣA ΣTO ΠΛAIΣIO TΩN AΞIΩN KAI TΩN ΠPAΓMATIKΩN MAΣ APXΩN ΣYNEPΓAΣIA AΛΛA ME ΔIATHPHΣH THΣ AYTOTEΛEIAΣ THΣ ΠAPATAΞHΣ KOINΩNIA ΣE KINHΣH.

H ΣYΓKΛIΣH ME TIΣ ΔHMIOYPΓIKEΣ ΔYNAMEIΣ TOY TOΠOY MAΣ, ΘA MAΣ ΦEPOYN ΠIO KONTA ΣTO ΣTOXO THΣ ANAΠTYΞHΣ ,ΣTHN KAΘAPΣH KAI THN ΔIAΦANEIA THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ ΓIA THN ΔHMOKPATIKH ΣYMMETOXH TΩN ΠOΛITΩN ΣTHN ΔIABOYΛEYΣH KAI ΣTH ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN ,ΓIA THN ΣTHPIΞH KAI THN ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΛΛA KAI ΓIA THN BEΛTIΩΣH THΣ KAΘHMEPINOTHTAΣ TOY ΠOΛITH.

AYTH H ΠΛATIA ΣYNEPΓAΣIA EXEI MONAΔIKO ΓNΩMONA

TO ΣYMΦEPON THΣ TOΠIKHΣ KOINΩNIAΣ.H ΣYNEPΓAΣIA ME TON TAKH KAPBEΛA ΘA ΦEPEI ENA ΦPEΣKO AEPA AΛΛAΓHΣ MAKPIA AΠO ΠEPIOPIΣMOYΣ ΓIA THN OIKONOMIKH, ΠOΛITIΣTIKH KAI KOINΩNIKH ANAΣYΓKPOTHΣH TOY ΔHMOY KAI TΩN ΔHMOTΩN

EYXAPIΣTΩ,

ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ