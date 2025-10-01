Έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια… με τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου – Τι σημείωσε ο Ηλίας Νταίβις (video)

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα «σχέδια» για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου με την προμελέτη κόστους 3,6 εκατομμυρίων, η οποία προβλέπει την διερεύνηση της προοπτικής δημιουργίας ποδηλατόδρομου και πεζοδρόμου στο υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας Ηλάις Νταίβις σημείωσε χαρακτηριστικά «Είμαστε όλοι κατάπληκτοι και εξοργισμένοι είναι μια ιδέα τεχνικά εκτός πραγματικότητας, οι γραμμές διασχίζουν γκρεμούς σημεία με καμία οδική πρόσβαση το πλάτος του διαδρόμου είναι 1 – 1,5 μέτρο δεν είναι δυνατόν να περάσουν δρόμοι. Είναι αστείο».

Μεταξύ άλλων ανέφερε «Θεωρούμε παραπλανητική την τοποθέτηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μπαίνει οριστική ταφόπλακα. Το δίκτυο στη σημερινή του μορφή είναι μια σύγχρονη γραμμή ίδια με τις γραμμές της Ελβετίας».