Εντός Οκτωβρίου οι πληρωμές για βιολογικά, ζωοτροφές και το Νοέμβριο η βασική ενίσχυση- Τι είπε ο Κώστας Τσιάρας για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ (video)

Αναφερόμενος στη ροή των πληρωμών, ο Κώστας Τσιάρας περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, επισημαίνοντας πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αυστηρή προσαρμογή στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως είπε, εντός της εβδομάδας πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή που αφορά στη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Μελισσοκομία για τα έτη 2022–2024. Ακολουθούν οι πληρωμές μέσα στον Οκτώβριο για:

• – τις αποζημιώσεις ζωοτροφών λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων,

• – τις εκτάσεις με φερτά υλικά, που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, λόγω του Daniel

• – και τη Βασική Ενίσχυση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου.

Παράλληλα, «θα προχωρήσουν και οι πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα ενώ στόχος είναι να πληρωθεί το Μέτρο 23 το συντομότερο δυνατό». Όπως, μάλιστα, σημείωσε ο κ. Τσιάρας «με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ και θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ». Τόνισε, δε, ότι «όλα αυτά προσδιορίζονται στο διάστημα του τρέχοντος και του επόμενου μήνα», ενώ επεσήμανε ότι «πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια που θα οδηγήσει σε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ αξιόπιστο και αποτελεσματικό, ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους. Κατανοώ ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, όμως είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε το μεγάλο βήμα», κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.