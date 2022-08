Εντυπωσιασμένος από την Πύλο ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνης

Η επίσκεψή του έγινε σε φιλικό κλίμα και οι συζητήσεις ήταν άκρως εποικοδομητικές και καρποφόρες δίνοντας ξεκάθαρο στίγμα των προθέσεών του για τη θητεία του αλλά και το πώς βλέπει τις προοπτικές κάθε περιοχής της Ελλάδας. Μάλιστα ο κ. Τσούνης δεσμεύθηκε να επιστρέψει ξανά στην περιοχή στο εγγύς μέλλον.

«Περάσαμε μια υπέροχη μέρα στην όμορφη πόλη της Πύλου, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης με τον δήμαρχο και τους υπέροχους ανθρώπους εδώ. Είναι πάντα μεγάλη τιμή να περνάω χρόνο με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.» ανέφερε σε tweet στον προσωπικό του λογαριασμό το οποίο συνοδεύει φωτογραφικό στιγμιότυπο στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού της χώρας με τον οποίο άλλωστε διατηρεί φιλικούς δεσμούς.

Had a great day in the beautiful city of Pylos, including meeting with the Mayor and the wonderful people here. Always a great honor to spend time with former Prime Minister @samaras_antonis. pic.twitter.com/oubF8J6xWj

