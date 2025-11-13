«Επενδύοντας στον Άνθρωπο» | Το Peloponnese Tourism Academy στο Άργος

Με ενεργή συμμετοχή και ουσιαστικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αργολίδας, η τέταρτη κατά σειρά εκπαιδευτική ημερίδα της πρωτοβουλίας Peloponnese Tourism Academy, με τίτλο «Επενδύοντας στον Άνθρωπο».

Η δράση, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υλοποιήθηκε στο Άργος με την πολύτιμη στήριξη του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Πελοποννήσου (ΣΑΕΚ) και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ενεργά σπουδαστές και σπουδάστριες των τμημάτων της ΣΑΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικά στοχευμένες εισηγήσεις και να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες και στελέχη της τουριστικής αγοράς. Παράλληλα, το παρών έδωσαν επαγγελματίες του τουρισμού από την ευρύτερη περιοχή, καθώς και εκπρόσωποι του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Ένωσης Ξενοδόχων Άργους-Μυκηνών, του Επιμελητηρίου Αργολίδας και τοπικών φορέων.

Η θεματολογία της ημερίδας εστίασε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουρισμού, την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών, τις νέες τάσεις στη φιλοξενία και τη σημασία της προσωπικής ενδυνάμωσης, με εισηγήσεις από καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στη συμμετοχή των σπουδαστών της ΣΑΕΚ, οι οποίοι αποτελούν το ζωντανό μέλλον του ελληνικού τουρισμού και ανέδειξαν μέσα από την παρουσία τους τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τουριστική αγορά.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Peloponnese Tourism Academy, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής της για ανθρώπινο, ποιοτικό και βιώσιμο τουρισμό, με επόμενους σταθμούς για το 2025, το Λουτράκι, το Ναύπλιο και τη Βυτίνα.