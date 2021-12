Έπεσε η αυλαία των σεμιναρίων χορού KEEP DANCING

Άλλος ένας κύκλος σεμιναρίων του εκπαιδευτικού προγράμματος KEEP DANCING που διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού της πόλης, ολοκληρώθηκε.

Στο τελευταίο KEEP DANCING εργαστήριο για το 2021, που πραγματοποιήθηκε 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με την Ιουλία Ζαχαράκη, οι συμμετέχουσες, εντρύφησαν στις βασικές αρχές της κίνησης χρησιμοποιώντας το σώμα ως ολότητα, εξερευνώντας νέους τρόπους κίνησης από αυτούς που έχουμε συνηθίσει.

Σκοπός του σεμιναρίου Back to Basics ήταν οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν σφαιρικά τις δυνατότητες του σώματος τους και ακόμα και μέσα από μια απλή κινητική οδηγία να εξασκήσουν την περιέργεια τους προς την αναζήτηση κάτι νέου, προσωπικού, εξελίσσοντας με αυτό τον τρόπο την κινητική τους ταυτότητα.

Η Ιουλία Ζαχαράκη γεννήθηκε στα Χανιά και αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Είναι ενεργό μέλος του στούντιο Συν-Κινηση στα Χανιά και εθελόντρια στο Διεθνές Φεστιβάλ Dance Days Chania. Από το 2017 ως χορεύτρια συμμετείχε στις παραστάσεις ‘’Cartoon’’ & ‘’Ludum’’ του χορογράφου Anton Lachky (Βρυξελλες), “Family Journey’ με τους DOT504 (Πράγα), “Free At Last” των Danae & Dionysios (Ρόττερνταμ). Tο 2019 δημιούργησε το σολο ‘’Wethericecream Weatheriscream’’ για το Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας και το 2020 το site-specific έργο Into the Flux: Jungle στο πλαίσιο ‘’Νέοι Δημιουργοί στην Πόλη’’ του Dance Days Chania. Αυτή την περίοδο, είναι σε έρευνα του σόλο της “Ταγιέρ”και συμμετέχει στην παραγωγή “THE BOX” της ομάδας Cross iMPact.