Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολών του Δήμου Καλαμάτας

Ο Σύλλογος «ΤΕΡΨΙΣ», σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και τις Καλλιτεχνικές Σχολές του Δήμου (Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Χορού και το Εικαστικό Εργαστήρι), διοργανώνει μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς των Σχολών στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η εκδήλωση, που θ’ αποτελέσει μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στη χαρά της δημιουργίας και της μνήμης, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20:30, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν: Τμήματα της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθηγητές, μαθητές και απόφοιτοι του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, καλεσμένοι Καλλιτέχνες.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα των Γ. Κουρουπού, Μ. Αλεξιάδη, Ν. Ξανθούλη και Στ. Γυφτάκη , από το επετειακό CD για τα 40 χρόνια λειτουργίας του Ωδείου, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και με χρηματοδότηση του Συλλόγου ΤΕΡΨΙΣ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, καθώς και έργα από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο.

Τιμή εισιτηρίου : 12 Ευρώ στην είσοδο – 10 Ευρώ στην προπώληση

Προπώληση: Από 8 Νοεμβρίου 2025 – Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, ώρες: 11:00 -13:00 και 18:00-20:00 (καθημερινές ) και 11:00-13:00 ( Σάββατο) – Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (ώρες λειτουργίας)

Χορηγοί: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Ξενοδοχείο REX, Κάρδαμο Comfort Cuisine, Tselios Catering, Publitec.

Για περισσότερες πληροφορίες: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων «ΤΕΡΨΙΣ»

Email:[email protected], Τηλ.: 6972815379