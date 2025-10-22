Επίκαιρη ερώτηση Κωνσταντινόπουλου για την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας με προσωπικό

Επίκαιρη ερώτηση για την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας με προσωπικό κατέθεσε στη Βουλή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, παρουσιάζοντας μια σειρά από δεδομένα.

Πιο αναλυτικά, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Αρκαδίας, ανέφερε: Κ. Υπουργέ,

Επειδή είμαστε από διπλανούς νομούς και επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει σχέση με την πραγματικότητα νομίζω ότι κατανοείται τα ζητήματα ασφάλειας στην Αρκαδία αφού έχετε αντίστοιχα περιστατικά και στη Μεσσηνία.

Θα ξεκινήσω από τις περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και κυρίως από τα χωριά, όπου ένα στοιχείο της ερήμωσης είναι ότι οι άνθρωποι, ειδικά οι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν πια να μείνουν εκεί, γιατί μετά από μια ώρα πρέπει να κλείνονται στα σπίτια τους.

Υπάρχουν συμβάντα καθημερινά, και εσείς λόγω της θέσης σας τα γνωρίζετε καλύτερα, που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια.

Όσον αφορά την Αρκαδία με την τελευταία ερώτησή μου σας έθεσα τα ζητήματα που ανέδειξε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρκαδίας η οποία έθεσε συγκεκριμένα προβλήματα:

αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης με αυξανόμενο ρυθμό.

περισσότερες από 70 κενές οργανικές θέσεις.

ενίσχυση με μόλις 3 αστυνομικούς στις φετινές τακτικές μεταθέσεις

Έχω ξαναθέσει με ερωτήσεις μου στο παρελθόν το πώς το κράτος, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί να βρει λύσεις για να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών.

Αλλά το ουσιαστικό τμήμα της ερώτησής μου είναι αν το Υπουργείο έχει στον προγραμματισμό του να ενισχύσει άμεσα την αστυνομική διεύθυνση Αρκαδίας.

Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας. Τα στελέχη της δίνουν πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα παρά τις μεγάλες αποστάσεις από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη.

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέα παιδιά και τους γνωρίζουμε προσωπικά έναν προς έναν.

Αλλά υπάρχουν επίσημα συγκριτικά στοιχεία ανάμεσα στο 2020 και το 2024, που δείχνουν ότι οι ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό έχουν επιπτώσεις, παρότι η Αρκαδία, σε γενικές γραμμές, είναι ένας ήσυχος νομός:

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2020: 42

2024: 61

Αύξηση 45%

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

2020: 180

2024: 300

Αύξηση 67%

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

2020: 8

2024: 27

Αύξηση 238%

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2020: 8

2024: 57

Αύξηση: 613%

Αλλά και σε επίπεδο ελέγχων έχουμε αισθητή μείωση;

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

2020: 590

2024: 258

Μείωση: 56%

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

2020: 20400

2024: 2378

Μείωση: 88%

Για να μη αναφερθώ σε ελέγχους οικοδομικούς, υγειονομικούς και αγορανομικούς που έχουν σχεδόν μηδενιστεί ή ελαχιστοποιηθεί.

Άρα με βάση τα δικά σας στοιχεία αύξησης της εγκληματικότητας και μείωσης των ελέγχων της ίδιας της αστυνομίας φαίνεται ότι η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί προβλήματα.

Και γι’ αυτό σας ζητώ μια ουσιαστική απάντηση — όχι μόνο για εμένα, αλλά για τους ανθρώπους που μας ακούν, είτε στα αστικά κέντρα είτε στην περιφέρεια, αλλά και για τους αστυνομικούς μας, που δεν έχουν άλλες αντοχές.

Ο κ. Υφυπουργός παραδέχτηκε ότι το 20% των οργανικών θέσεων είναι κενές, παρά τις 10 τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις εντός του έτους 2025, και ότι, για τις ανάγκες, διατέθηκαν κάποιοι δόκιμοι αστυφύλακες, ενώ παρέθεσε αποσπασματικά στοιχεία ελέγχων μόνο του πρώτου 9μηνου του 2025 και πολύ επιλεκτικά στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της παραβατικότητας το πρώτο εννεάμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024.