Επικοινωνιακό “Βατερλό – και Πολιτικό “Ρέκβιεμ”…

του Θανάση Κ.



Τις τελευταίες εβδομάδες ξεδιπλώθηκε μπροστά μας ένα διπλό δραματικό σκηνικό:

— Από τη μια, η παραπληροφόρηση των δυτικών ΜΜΕ και των «ειδικών» για όσα έγιναν στο Ιράν.

— Από την άλλη, η σιωπή των ισχυρών για όσα ΔΕΝ έγιναν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Κι ενδιάμεσα, μια γεωπολιτική πραγματικότητα που αλλάζει κάτω απ’ τα πόδια μας.

Αθόρυβα. Σχεδόν κυνικά. Αλλά αμετάκλητα…



* Πρώτο: Οι «περιορισμένες ζημιές» στο Ιράν που τελικά ήταν… καταστροφή!

Όταν χτυπήθηκαν οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, το CNN, οι New York Times και σχεδόν όλοι οι διεθνείς αναλυτές έσπευσαν, προς στιγμήν, να διαδώσουν τη «διαρροή» της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA), που μιλούσε για «περιορισμένες ζημιές».

Μόνο που αυτή η εκτίμηση:

• Ήταν χαρακτηρισμένη ως “χαμηλής αξιοπιστίας” από την ίδια τη DIA,

• Ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τις πληροφορίες από τη CIA, τη Μοσάντ και τελικά και από τους ίδιους τους Ιρανούς που παραδέχθηκαν καταστροφές «κρίσιμων υποδομών» του πυρηνικού προγράμματος,

• Δεν επιβεβαιώθηκε από τη (Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας) ΙΑΕΑ — η οποία δήλωνε, «η ζημιά είναι υπαρκτή και η ανακατασκευή θα πάρει χρόνο».

Για την ακρίβεια ο επικεφαλής της IAEA ο Αργεντίνος Rafael Grossi παραδέχθηκε δημόσια δύο 24ωρα αργότερα, ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Fordo καταστράφηκαν πλήρως και οριστικά (completely and permanently destroyed)…

Φανταστείτε οι Ιρανοί το παραδέχθηκαν, η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ το παραδέχθηκε, αλλά στα δυτικά μήντια η είδηση δεν έφτασε – τα πρώτα 24ωρα τουλάχιστον…

Μόνο μια παραπληροφόρηση από πηγή “χαμηλής αξιοπιστίας”…

(Πράγμα που δείχνει ότι το “βαθύ κράτος” των ΗΠΑ εξακολουθεί και λειτουργεί εκτός ελέγχου της Ουάσιγκτων)…



Επίσης εκείνο που δεν ειπώθηκε σχεδόν πουθενά, είναι ότι οι Ιρανοί πλήρωσαν βαρύ τίμημα:

• Πάνω από 600 στρατιωτικοί και μηχανικοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με πηγές από το National Council of Resistance of Iran και διασταυρωμένα στοιχεία της Ισραηλινής πλευράς.

• Πάνω από 170 άτομα εκτελέστηκαν στη συνέχεια από το ιρανικό καθεστώς ως «ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ» — σύμφωνα με αναφορές του Al Arabiya και του Radio Farda.

Και μετά, όταν το Ιράν εκτόξευσε κάποιους πυραύλους – σε μια απέλπιδα επίδειξη ισχύος μετά την εκεχειρία – μια σειρά από Δυτικούς «παρατηρητές» έσπευσαν να πουν πως “έσπασε η εκεχειρία”!

Ενώ επρόκειτο απλώς για τους τελευταίους σπασμούς πριν εδραιωθεί πλήρως η εκεχειρία.

Η απόδειξη;

Μόλις λίγες ώρες αργότερα ξανάνοιξαν οι εναέριοι χώροι, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια στον Περσικό Κόλπο.

Ενώ η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε απότομα κάτω από τα 65 δολάρια, αποδομώντας και την ενεργειακή κινδυνολογία.



* Δεύτερο: Το πετρέλαιο δεν “άκουσε” τα δυτικά ΜΜΕ

Αμέσως μετά το χτύπημα στο Ιράν, τα ίδια μέσα άρχισαν το τροπάριο της ενεργειακής καταστροφής.

«Το πετρέλαιο θα εκτοξευθεί!»

«Η κρίση θα χτυπήσει τις αγορές!»

«Ετοιμαστείτε για 100 δολάρια το βαρέλι!»

Τι έγινε στην πραγματικότητα;



• Το Brent, μετά από μια απότομη άνοδο – που προς στιγμήν, ενδοσυνεδριακά, ακούμπησε τα 77 δολάρια – τελικά υποχώρησε κάτω από τα 65 δολάρια.

• Οι αγορές ήξεραν πως ούτε οι Ρώσοι θα κόψουν τις εξαγωγές, ούτε οι Σαουδάραβες θα προκαλέσουν αναταραχή.

• Και όλοι γνώριζαν πως η ίδια η Μέση Ανατολή – Ριάντ, Άμπου Ντάμπι, ακόμα και η Μόσχα – δεν θέλει πια αβεβαιότητα, αλλά σταθερότητα.

Αλλά και πάλι, η είδηση δεν ήταν τι έγινε, αλλά τι φοβήθηκαν ότι θα γίνει. Αυτό λέγεται: είτε πληροφόρηση υπό το κράτος πανικού είτε χειραγώγηση της ενημέρωσης…



* Τρίτο: Η σιωπή του ΝΑΤΟ λέει πολλά

Η ετήσια Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη δεν τόλμησε καν να αναφέρει τη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία (εκτός μιας γενικόλογης μονολεκτικής αναφοράς ότι η Ρωσία παραμένει “μακροχρόνια απειλή”). Αν συγκρίνετε το τελικό ανακοινωθέν φέτος με τα τελικά ανακοινωθέντα των δύο τελευταίων ετών η διαφορά είναι ιλιγγιώδης. Λες και πρόκειται για άλλους οργανισμούς…

Για την ακρίβεια ρητή αναφορά στην επιθετικότητα της Ρωσίας έγινε αυτή τη φορά μόνο από το “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο” του ΝΑΤΟ, “μια άτυπη σύνοδος” μόνο Ευρωπαίων ηγετών εντός του ΝΑΤΟ, χωρίς Αμερικανική συμμετοχή». Αυτή η “λεπτομέρεια” μάλλον δείχνει την εσωτερική διαφωνία του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας – κι όχι την “αποφασιστικότητά” του να αντιμετωπίσει τη Ρωσία!

Για την Ουκρανία, ακούστηκαν μόνο γενικές ευχές και αοριστολογίες.

Ούτε λέξη για μελλοντική ένταξη. Ούτε λέξη για στρατηγική προοπτική.



Για τη Γάζα; Απόλυτη σιωπή.

Αλλά μέσα σε αυτή τη σιωπή, ακούστηκε κάτι άλλο:

Ο χαιρετισμός των Ευρωπαίων ηγετών προς τον Ντόναλντ Τραμπ – ως «#BigDaddy»!

Ήταν ειρωνεία;

Ήταν δουλοπρέπεια;

Ή μήπως και τα δύο μαζί, πασπαλισμένα με πανικό;

Όπως και να το δει κανείς, ήταν μια αναγνώριση εξάρτησης — ακριβώς τη στιγμή που ο Τραμπ δηλώνει πως θέλει να την τελειώσει (την εξάρτηση…)



* Και τώρα, τι δένει όλα αυτά μεταξύ τους;

Τι κοινό υπάρχει σε όλα τα στοιχεία της παραπληροφόρησης;

Ένα και μόνο:

Σύμφωνα με τους spin-doctors δηλαδή με αυτούς που συστηματικά χειραγωγούν την ενημέρωση στα επίσημα δυτικά κανάλια:

Ο Τραμπ έπρεπε να έχει “αποτύχει”.

Και κυρίως:

• Το Ιράν έπρεπε να βγει αλώβητο — ενώ μέτρησε 600+ νεκρούς και πάνω από 170 εκτελέσεις «για κατασκοπεία».

• Το Ισραήλ έπρεπε να φαίνεται “διαλυμένο” — ενώ στους μαζικούς πυραυλικούς βομβαρδισμούς έχασε μόλις 30 ανθρώπους, σχεδόν αποκλειστικά αμάχους (σύμφωνα με Haaretz και Times of Israel).

Και μιλάμε για έναν λαό που τον Οκτώβριο του 2023 είχε μετρήσει 1.200 νεκρούς σε μία μέρα από την επίθεση της Χαμάς!

Και σήμερα το Ισραήλ με εξουδετερωμένη τη Χαμάς δίπλα του,

με διαλυμένη τη Χεζμπολάχ από πάνω του,

με εξαφανισμένο το καθεστώς Ασαντ

και όλα τα Σιιτικά δίκτυα σε Συρία και Ιράκ

και με το Ιράν αποδυναμωμένο όσο ποτέ,

σήμερα το Ισραήλ είναι πιο δυνατό από ποτέ

κι έπρεπε να το εμφανίζουν ως …”ετοιμόρροπο”.

Δεν έχουν τον Θεό τους.



• Και ο Τραμπ έπρεπε να φανεί κι αυτός ανίκανος, τυχοδιώκτης, επικίνδυνος.

Η πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς αντίθετη από αυτήν που προβάλλουν οι spin doctors:

• Οι εχθροί του Τράμπ βρίσκονται αποδυναμωμένοι,

• Οι σύμμαχοί του πιο ενωμένοι,

• Και οι τιμές των αγορών να έχουν σταθεροποιηθεί ξανά!

Και τότε ήρθε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ —

που δεν είπε τίποτα για Ουκρανία, ξέχασε τελείως τη Γάζα,

και αποκάλεσε τον Τραμπ… Big Daddy.

Πριν πέντε χρόνια, στις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ,

αποδοκίμαζαν τον Τράμπ ανοιχτά. Τώρα τον προσκυνούν!

Κατάντια…



* Επίλογος – Το Λυκόφως της Ευρώπης

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πιο ολοκληρωμένο επικοινωνιακό “Βατερλώ” —

και ταυτόχρονα πιο εύγλωττο πολιτικό “Ρέκβιεμ”.

Η Ευρώπη αποφεύγει να πει την αλήθεια, προσπαθεί, όπως-όπως να διασώσει τα προσχήματα…

Και αγκαλιάζει εκείνον που την αμφισβητεί — με ελπίδα ή με τρόμο – κανείς δεν ξέρει.

Όπως και να ’χει, η εποχή άλλαξε.

Και μαζί της τελειώνει μια ήπειρος που δεν ξέρει πια αν θέλει να ηγηθεί – ή, έστω, αν μπορεί να ακολουθήσει.



Το Λυκόφως της Ευρώπης δεν έρχεται με βουή.

Έρχεται με γέλια, ειρωνείες, hashtags…

Και με μια αμήχανη φράση που τα λέει όλα: «Big Daddy»…



Αξιοθρήνητοι. Τέλος!..



ΥΓ. Κι όσο πιο “δυτικός” νοιώθει ένας Ευρωπαίος σήμερα, τόσο περισσότερο ντρέπεται για το θέαμα…