Επιμελητήριο Ηλείας: Απολογισμός δράσεων της νέας Διοίκησης για το Α’ Εξάμηνο του 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για διαφάνεια, λογοδοσία και συνεχή ενημέρωση, σας αποστέλλουμε μια συνοπτική ανασκόπηση των δράσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η περίοδος αυτή σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τον φορέα μας, με στόχο την ουσιαστική στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της Ηλείας σε έναν τόπο εξωστρεφή και βιώσιμα αναπτυσσόμενο.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε μια περιεκτική παρουσίαση των βασικών μας πρωτοβουλιών, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

· Θεσμική Αναβάθμιση:

Υιοθετήσαμε νέα οργανωτική δομή, ιδρύσαμε Παράρτημα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και δημιουργήσαμε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για την άμεση υποστήριξή σας.

· Ισχυρή Φωνή & Παρεμβάσεις:

Διεκδικήσαμε λύσεις σε κεντρικό επίπεδο με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και παρεμβάσεις σε υπουργεία για κρίσιμα ζητήματα, όπως τα πυρόπληκτα δάνεια, η μετάκληση εργατών γης και η ενίσχυση των επενδύσεων.

· Εξωστρέφεια & Διεθνοποίηση:

Ενισχύσαμε την παρουσία των Ηλειακών επιχειρήσεων στις αγορές, με δυναμική συμμετοχή σε εκθέσεις όπως η FOOD EXPO 2025 και σε ευρωπαϊκά φόρουμ όπως το 10ο EUSAIR Forum.

· Αναπτυξιακά – Ευρωπαϊκά Έργα & Χρηματοδοτικοί πόροι:

Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους, εξασφαλίζοντας την έγκριση προτάσεων σε προγράμματα όπως το INTERREG Ελλάδα-Ιταλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενημερώνουμε υπεύθυνα για ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Αυτή η ανασκόπηση αποτελεί μια ενδεικτική αποτύπωση του έργου μας. Για αναλυτικότερη εικόνα όλων των δράσεων, των συνεργασιών και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη απολογισμό στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iliachamber.gr/ ανασκοπηση-ά-εξαμηνου-2025

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας με την ίδια αφοσίωση, θέτοντας τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.

Η εμπιστοσύνη και η στήριξή σας είναι η κινητήριος δύναμή μας.