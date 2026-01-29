Επιμελητήριο Ηλείας: Παρών στην παρουσίαση της Στρατηγικής ΟΧΕ ΠΔΕ

Στο επίκεντρο των εξελίξεων για τον νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας βρέθηκε το Επιμελητήριο Ηλείας, συμμετέχοντας στην εκδήλωση παρουσίασης της Στρατηγικής Θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αναλυτική παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης ύψους 56 εκατ. ευρώ για την διαμόρφωση των αναπτυξιακών της προτεραιοτήτων.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κώστας Λεβέντης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη μας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη για την πρωτοβουλία και το όραμα της νέας ΟΧΕ, που σηματοδοτεί ιστορική στροφή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής μας.

Η ΟΧΕ αντιμετωπίζει τη Δυτική Ελλάδα ως ενιαία οντότητα, αλλάζοντας τα δεδομένα για τον νομό μας.

Οι τρεις βασικοί άξονες της στρατηγικής –βελτίωση της προσπελασιμότητας και της οδικής ασφάλειας, ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός των οικισμών, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας– ανοίγουν νέους ορίζοντες για την επιχειρηματικότητα.

Καλύτερες υποδομές μεταφοράς σημαίνουν ταχύτερη πρόσβαση σε αγορές και πελάτες. Ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινότητες σημαίνει ισχυρότερη βάση για επιχειρηματική δραστηριότητα. Ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικούς κινδύνους σημαίνει ασφάλεια.

Το Επιμελητήριο ευελπιστεί ότι μέσα από αυτή τη στρατηγική η Ηλεία θα ενισχύσει την ταυτότητά της και θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αναπτυξιακό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Θα σταθούμε δίπλα στην Περιφέρεια, ώστε αυτή η στρατηγική να αποδώσει απτά οφέλη για κάθε ηλειακή επιχείρηση.»