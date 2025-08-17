Eπιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να γνωρίζετε από τώρα για να πληρωθείτε το φθινόπωρο

Μια νέα παροχή σε μετρητά, που φτάνει έως και τα 800 ευρώ ετησίως, ισχύσει πλέον ως μόνιμο μέτρο για χιλιάδες ενοικιαστές από τον Νοέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα κινηθούν έγκαιρα και σωστά ήδη από τώρα. Η επιστροφή ενοικίου –που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 5172/2025– αφορά το 1/12 των ποσών που κατέβαλαν για μισθώματα μέσα στο 2024 και θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο κρατικής στήριξης, βασισμένο σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, που προϋποθέτει απόλυτη συμφωνία των στοιχείων που δηλώνουν τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης. Όμως τα βασικά –και συχνά παγιδευτικά– σημεία που καθορίζουν την τελική έγκριση της ενίσχυσης απαιτούν από τώρα σωστές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ