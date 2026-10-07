“Επιτέλους ουρανός” 11 με 20 Οκτωβρίου | Η ομαδική έκθεση τέχνης μεταφέρεται στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης

Η ομαδική έκθεση τέχνης με θέμα “Επιτέλους ουρανός” μεταφέρεται στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλης. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Εισήγηση θέματος και καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασίλης Καριζώνης

Συνδιοργάνωση: codex “ CONIECTURA “, Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολλάζ, βιβλιοδεσίας και εγκατάστασης.

Διάρκεια έκθεσης από 11 έως 20 Οκτωβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 18:00-21:30

Εγκαίνια: Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 18:00

Συμμετέχουν: Σωτήρης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Ζαχαράτος,Τάσος Βαμβακάς,Annette Hilbrecht, Βασίλης Καριζώνης ,Στάθης Καρυδομάτης, Καλλιρρόη Κατσαφάνα, Gerd Lepic, Εύη Λιακέα, Τζένη Λυκουρέζου, Ηλίας Μακρής, Πηνελόπη Μεμένιου, Γιώργος Ντέρος, Christina Paeschke, Franz Paky, Μαρία Παπαθανασοπούλου, Beatrix Preissl-Elsner, Uta Schnuppe Strack,Γιώργος Σταθουλόπουλος, F. Dieter Stein, Παναγιώτης Φ. Τεμπελόπουλος, Ingrid Weinert