Επιτυχημένη εκδήλωση στην Καλαμάτα για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Με μία επιτυχημένη εκδήλωση τιμήθηκε χθες, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων στην Καλαμάτα.

Ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την ομάδα του «Βοήθεια στο Σπίτι» και την υποστήριξη της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας διοργάνωσαν εκδήλωση στη Β’ Λέσχη Φιλίας Αλληλεγγύη και Πολιτισμού (πρώην ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλαμάτας, που περιλάμβανε προβολή ταινίας.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, η εν λόγω εκδήλωση αποτέλεσε μια ακόμα «ευκαιρία να εκφράσουμε τον σεβασμό, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας στους συμπολίτες μας που με τον κόπο, τις θυσίες και την αγάπη τους δημιούργησαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στεκόμαστε σήμερα».