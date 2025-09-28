Έρχεται απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από τον Οκτώβριο – Θα διακόπτεται η πρόσβαση αν προσπαθήσουν να μπουν

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ακολουθήσει τα βήματα της Αυστραλίας και να προχωρήσει στην απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών στα social media, αλλά και το μπλοκάρισμα σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να σερφάρουν σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού αλλά και πώλησης καπνικών προϊόντων.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα της Κυριακής», έως το τέλος Οκτωβρίου η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να πρωτοτυπήσει και να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει περιορισμούς στη χρήση social media από ανηλίκους για να προσπαθήσει να τους προστατέψει από τους κινδύνους του διαδικτύου. Στοιχείο κλειδί θα είναι η κρατική εφαρμογή Kids Wallet που θα περιέχει τα στοιχεία των ανήλικων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι ελληνικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν αναπτύξει εκτενή διάλογο με τις εταιρείες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων, αλλά και κολοσσούς του Ιντερνετ, όπως η Google, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επιβληθούν οι περιορισμοί.

Τις τελικές αποφάσεις σχετικά με το εύρος των περιορισμών βέβαια θα τις λάβει αποκλειστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος ασχολείται ενεργά με το ζήτημα όλο αυτό το διάστημα.

Το σχέδιο της ελληνικής, και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκής, πλευράς μπορεί να έχει τους ίδιους σκοπούς, όχι όμως και τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με την αυστραλιανή απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για νέους κάτω των 16 ετών.

Το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει τη γενική απαγόρευση πρόσβασης, αφήνοντας στις εταιρείες των social media τον έλεγχο, αλλά τον έλεγχο από την πηγή, δηλαδή, από τα κινητά, τα τάμπλετ και τις άλλες συσκευές των ανηλίκων.

Τον έλεγχο, το φιλτράρισμα και τον τελικό πλήρη αποκλεισμό από την πρόσβαση, ακόμα και χωρίς log in, στα κοινωνικά δίκτυα θα αναλαμβάνει η εφαρμογή Kids Wallet, που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καθώς τα στοιχεία των ανηλίκων είναι περασμένα στην κρατική εφαρμογή, που θα αναλαμβάνει να αποκλείει και να αφαιρεί από τα αποτελέσματα αναζήτησης ή την απευθείας πρόσβαση στα social media (Facebook, TikTok, Instagram, X κ.ά.) εάν ο χρήστης της συσκευής είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών (και όχι 16, όπως στην Αυστραλία).

