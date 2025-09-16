Έρχεται νέα αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο – “Καταφύγιο” τα μπλε τιμολόγια

Η αποκλιμάκωση που είδαν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι θα αποδειχθεί βραχύβια. Τα πρώτα στοιχεία από τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν μια νέα έντονη ανοδική τάση, η οποία αν συνεχιστεί θα οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση των πράσινων κυμαινόμενων τιμολογίων τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 94,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση 29,18% σε σχέση με τα 73,15 ευρώ/ MWh του Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ανατρέψει το θετικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί με την πτώση των τιμών το καλοκαίρι, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η αστάθεια παραμένει ο κανόνας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αύξηση της χονδρικής, αν επιβεβαιωθεί ως τάση και στο υπόλοιπο του μήνα, θα μετακυλιστεί αυτόματα στα πράσινα τιμολόγια λιανικής που διαμορφώνονται κάθε μήνα με βάση την πορεία της αγοράς. Έτσι, παρά τη μείωση που είδαν οι καταναλωτές τον Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος προμηνύεται ιδιαίτερα βαρύς, με τις τιμές να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα.

