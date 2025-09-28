Έρχεται ψηφιακή παγίδα για αυθαίρετα

Μια νέα ψηφιακή παγίδα στήνεται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων που αρχίζει να εφαρμόζεται σταδιακά μέσα στον χειμώνα και θα είναι πλήρως υποχρεωτικό από το 2026 υπόσχεται διαφάνεια και τάξη, αλλά στην πράξη ξεσκεπάζει χρόνια προβλήματα και δημιουργεί ένα νέο πλέγμα απαιτήσεων και ελέγχων.

Με το νέο σύστημα θα αποκαλυφθούν αυθαίρετα, αλλαγές χρήσης σε κτίρια και οικοδομικές άδειες που δεν συμβαδίζουν με το ισχύον πλαίσιο. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να καταγράφεται η πραγματική χρήση, ενώ η διασύνδεση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα φέρνει στην επιφάνεια διαφορές σε τετραγωνικά μέτρα, ελλείψεις σε μελέτες και ανακολουθίες σε παλιές άδειες. Διαμερίσματα που λειτουργούν ως βραχυχρόνιες μισθώσεις, γραφεία που μετατράπηκαν σε ιατρεία, αποθήκες που φούσκωσαν σε τετραγωνικά μέτρα: όλα θα αποτυπώνονται στον φάκελο του ακινήτου. Μαζί έρχονται νέες απαιτήσεις για συμμορφώσεις, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, αντισεισμικά μέτρα και τεχνικές αναβαθμίσεις πριν από πώληση ή μίσθωση.

