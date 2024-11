Έρχεται το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – Πρεμιέρα στην Καλαμάτα στις 22 Νοεμβρίου

Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Νοεμβρίου έως και τις 1 Δεκεμβρίου σε 14 πόλεις της Πελοποννήσου (Καλαμάτα, Πάτρα, Τρίπολη, Σπάρτη, Γύθειο, Ναύπλιο, Μονεμβασιά, Λεωνίδιο, Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Δημητσάνα, Στυμφαλία, Αμαλιάδα και Φιλιατρά).

Η μεγάλη γιορτή του ντοκιμαντέρ συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στις 2 και τις 3/12, με την προβολή μικρού μήκους ταινιών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας (Kalamata short docs festival).

Με επίκεντρο και σημείο εκκίνησης την Καλαμάτα, η Πελοπόννησος ζει την τελευταία 10ετία στον παλμό της τέχνης του ντοκιμαντέρ, καθώς το ΔΦΝΠ φέρνει στο προσκήνιο σημαντικούς κινηματογραφιστές και συναρπαστικές ιστορίες από όλο τον κόσμο.

Περισσότερες από 110 ταινίες συνθέτουν το φετινό, πλούσιο πρόγραμμα των προβολών, το οποίο συμπληρώνουν εργαστήρια, σεμινάρια, εκθέσεις και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και ΑμΕΑ.

Η είσοδος στις προβολές και τις δράσεις είναι – όπως πάντα- ελεύθερη, με σειρά προσέλευσης.

Η ΕΝΑΡΞΗ

Την τελετή έναρξης, την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Αλέκος Κολιόπουλος, στο Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος στην Καλαμάτα.

Με αφορμή το φετινό αφιέρωμα του φεστιβάλ που είναι «Πόλεις του Κόσμου» στην τελετή θα προβληθεί η ταινία Βερολίνο: Η Συμφωνία Μιας Μεγαλούπολης (Berlin: Symphony of a Great City) του Walter Ruttmann, ένα διαχρονικό ντοκιμαντέρ του 1927 που περιγράφει τη ζωή στο Βερολίνο την περίοδο του Μεσοπολέμου, μια πόλη εν μέσω βιομηχανικής άνθησης. Την προβολή θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική, ειδικά διασκευασμένη για την ταινία, ο διακεκριμένος συνθέτης, πιανίστας και μουσικολόγος, Μηνάς Αλεξιάδης.

Κατά την διάρκεια της τελετής θα παρουσιαστεί επίσης το μικρού μήκους “Beyond my Eyes“, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης για τη ζωή και τις εμπειρίες 4 νέων με οπτική αναπηρία στην πόλη της Καλαμάτας. Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ντοκιμαντέρ για Όλους». Ένα πρόγραμμα που υλοποιεί το φεστιβάλ και προωθεί την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στον κινηματογράφο, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντοπούλου.

ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Στην διάρκεια του 12ήμερου θα προβληθούν 52 διεθνή ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους (εκ των οποίων τα 30 είναι πανελλήνιες πρεμιέρες), 28 ελληνικά μεγάλου μήκους και 33 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ LIA BELTRAMI

Επίσημη προσκεκλημένη του φεστιβάλ φέτος είναι η Ιταλίδα σκηνοθέτις Lia Beltrami, στην διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν τέσσερις ταινίες της (Alganesh, Tears and Dreams, Guardians of the Rainforest, Burst of Song).

Παράλληλα η σκηνοθέτις θα δώσει ένα τρίωρο masterclass με θέμα «Nτοκιμαντέρ και Aνθρώπινα Δικαιώματα», στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Ναύπλιο.

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις εκπαιδευτικές δράσεις του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Σεμινάριο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Κινηματογράφος» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τεσσάρων ημερών, επιμελείται ο Καθηγητής Ιωάννης Δεληγιάννης μαζί με την ερευνητική του ομάδα (Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

"Crafting True Narratives: Mastering the Documentary", ένα πολυδιάστατο και εντατικό εργαστήριο διάρκειας 6 ημερών που στοχεύει να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στη διαδικασία δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ. Διδάσκουν ο Mark Bond (Ανώτερος Λέκτορας στο Bournemouth University του Ηνωμένου Βασιλείου, η Rebecca Bond (σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ και προγραμμάτων επικαιρότητας για κανάλια όπως το BBC, το Channel 4, και το CNN) o Erik Knudsen (πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, παραγωγός, και επίσης Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire (UCLan) στο Ηνωμένο Βασίλειο), ο Ιάκωβος Παναγόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου), ο Χρόνης Θεοχάρης (μοντέρ) και ο Απόστολος Λουφόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με ειδικότητα στη σύνθεση ήχου)

Εργαστήριο Προφορικής Ιστορίας από την Δέσποινα Ευγενίδου, αρχαιολόγο. Η προφορική Ιστορία ως εργαλείο καταγραφής της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των τόπων και των εποχών. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καλαμάτας.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

«Σχεδιασμός και Δημιουργία Παιχνιδιών»: Τριήμερο εργαστήριο που προσφέρει μια συναρπαστική εισαγωγή στον κόσμο του παιχνιδιού και της τεχνολογίας υπό την επιμέλεια του Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη (Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνολογίες Διαδραστικών Πολυμέσων, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

«Φωτογραφίζοντας και πάλι το… Παρελθόν!» Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια βιωματική σχέση με μια «αδιάφορη» φωτογραφία, που δεν είναι προσωπική ή οικογενειακή; Μια άσκηση «Τοπικής Ιστορίας» που καταλήγει βιωματική. Από τον σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ .

Σεμινάριο Animation με φιγούρες από πλαστελίνη (ειδικά για παιδιά δημοτικού και άτομα με μέτρια νοητική υστέρηση) από τον Δημήτρη Αρμενάκη .

με φιγούρες από πλαστελίνη (ειδικά για παιδιά δημοτικού και άτομα με μέτρια νοητική υστέρηση) από τον . Ένας Αστικός Περίπατος. Εμπνευσμένο από το φετινό αφιέρωμα του φεστιβάλ στην/ις πόλη/εις, αυτό το τετράωρο εργαστήριο στοχεύει να αποτίνει φόρο τιμής στους τόπους που ζούμε, την πόλη, την κωμόπολη, το χωριό.

Εμπνευσμένο από το φετινό αφιέρωμα του φεστιβάλ στην/ις πόλη/εις, αυτό το τετράωρο εργαστήριο στοχεύει να αποτίνει φόρο τιμής στους τόπους που ζούμε, την πόλη, την κωμόπολη, το χωριό. Σεμινάριο Δημιουργίας Ντοκιμαντέρ. Τετράωρο εργαστήριο για μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Μέσα από αυτό το εργαστήριο, τα παιδιά θα εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους μέσω της κινηματογραφικής αφήγησης.

MIA ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διεθνών συνεργασιών με ευρωπαϊκά φεστιβάλ, που έχει ως πρόθεση και στόχο την προώθηση και προβολή των εθνικών κινηματογραφιών καθώς και να δοθούν κίνητρα για συμπαραγωγές μεταξύ σκηνοθετών των εκάστοτε δύο χωρών.

Για το 2023-2024, το ΔΦΝΠ ήρθε σε συμφωνία με το Φεστιβάλ Faito doc Festival στη Νάπολη της Ιταλίας. Τα δύο φεστιβάλ απηύθυναν κάλεσμα σε Έλληνες και Ιταλούς δημιουργούς, οι οποίοι δημιούργησαν ένα σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πόλεις- Ρίζες» που θα προβληθεί στην Καλαμάτα παρουσία των συντελεστών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Το ΔΦΝΠ προσκάλεσε Έλληνες σκιτσογράφους να δημιουργήσουν έργα comics με θέμα το αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης: «Πόλεις του Κόσμου». Η έκθεση φέρει τον τίτλο: « Σκιτσοπόλεις ». Συμμετέχουν 13 καλλιτέχνες. Επιμέλεια: Γιάννης Αντωνόπουλος .

Η έκθεση φέρει τον τίτλο: « ». Συμμετέχουν 13 καλλιτέχνες. Επιμέλεια: . Υπαίθρια Έκθεση φωτογραφίας με θέμα « Η πόλη μου». Μια συνεργασία με την φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας . Συμμετέχουν η λέσχη φωτογραφίας Σπάρτης και φωτογράφοι από την Τρίπολη

Μια συνεργασία με την . Συμμετέχουν η και φωτογράφοι από την Έκθεση φωτογραφίας : «Η Πλατεία που Κατοικούμε». Μια έκθεση κινηματικής φωτογραφίας που θέτει ερωτήματα για την ταυτότητα και την εξέλιξη ενός δημόσιου χώρου σε συνεχή μεταμόρφωση.

που θέτει ερωτήματα για την ταυτότητα και την εξέλιξη ενός δημόσιου χώρου σε συνεχή μεταμόρφωση. Το ΔΦΝΠ και οι Εκδόσεις Αιγόκερως σε συνεργασία με την Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων παρουσιάζουν το συγγραφικό έργο δύο εξαιρετικών λογοτεχνών, της Φωτεινής Νικολαΐδου και του Στάθη Βαλούκου.

ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ακολουθούν οι κατηγορίες βραβείων για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου & το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας.

2 Bραβεία Κοινού , για την καλύτερη ελληνική και την καλύτερη διεθνή συμμετοχή.

, για την καλύτερη ελληνική και την καλύτερη διεθνή συμμετοχή. Βραβείο Ισότητας : Απονέμεται σε ταινία που προωθεί τις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από τη Nina Backer-Røed (Κοινωνιολόγο), τη Νιόβη Αναζίκου (Δημοσιογράφο, Σκηνοθέτιδα, Αντιπρόεδρο της WIFT), και τον Μένο Δελιοτζάκη (Σκηνοθέτη).

: Απονέμεται σε ταινία που προωθεί τις αξίες της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από τη (Κοινωνιολόγο), τη (Δημοσιογράφο, Σκηνοθέτιδα, Αντιπρόεδρο της WIFT), και τον (Σκηνοθέτη). Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ : Η κριτική επιτροπή, αποτελείται από τους , Ingo Starz (επιμελητή ταινιών και κριτικός τέχνης), την Anne Kjersti Bjørn (βραβευμένη σκηνοθέτιδα), και τη Λέττα Πετρουλάκη-Σοφικίτου (ιδρύτρια της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας)

: Η κριτική επιτροπή, αποτελείται από τους , (επιμελητή ταινιών και κριτικός τέχνης), την (βραβευμένη σκηνοθέτιδα), και τη (ιδρύτρια της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας) 3 Ειδικά βραβεία που απονέμονται από τους φοιτητές των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων πιο συγκεκριμένα :

Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).

(Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Βραβείο “Πόλεις του Κόσμου” (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Καλών Τεχνών, Ναύπλιο)

(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Καλών Τεχνών, Ναύπλιο) Βραβείο Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Ψαχνά Ευβοίας)

(ΕΚΠΑ, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Ψαχνά Ευβοίας) ΒΡΑΒΕΙΑ Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Καλαμάτας:

Βραβεία Κοινού, ελληνικής και διεθνούς ταινίας

Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Καλύτερου Διεθνούς Ντοκιμαντέρ

Καλύτερης Φωτογραφίας

Πρωτοεμφανιζόμενου/ης σκηνοθέτη/ιδας

Την Κριτική Επιτροπή Ταινιών Μικρού Μήκους απαρτίζουν ο πρόεδρός της, Γιώργος Φρέντζος (κινηματογραφιστής), η Βασιλική Μαλτάσογλου (διευθύντρια του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Ταινιών “Balkans Beyond Borders”, η Φωτεινή Οικονομοπούλου (παραγωγός ταινιών), η Λίνα Μανωλοπούλου (υπεύθυνη Τμήματος Υποστήριξης Διανομής και Φεστιβάλ του ΕΚΚΟΜΕΔ) και ο Χρόνης Θεοχάρης (σκηνοθέτης- μοντέρ)

Μείνετε συντονισμένοι, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έρχεται!

Για περισσότερα νέα σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας peloponnisosdocfestival.com και ακολουθήστε μας στο facebook στην διεύθυνση facebook.com/peloponnisosdocfestival και στο Instagram, instagram.com/peldocfest

10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Διοργάνωση: Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμοι Καλαμάτας, Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, Ναυπλίου και Ήλιδας, κινηματογραφικές λέσχες Σπάρτης, Γυθείου και Μονεμβάσιας, Γυμνός Οφθαλμός Πάτρας ,Πολιτιστικοί σύλλογοι Λεωνιδίου και Ακράτας , ΠΙΟΠ, Μουσείο Ηλιόπουλου Φιλιατρών, Μουσικό Σχολείο Τρίπολης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Τζίνα Πετροπούλου

Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Κλεώνη Φλέσσα

Το 10ο ΔΦΝΠ, πραγματοποιείται με την Οικονομική Υποστήριξη και υπό την Αιγίδα του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Υποστήριξη: ΕΚΚΟΜΕΔ (Creative Greece)